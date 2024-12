The Game Awards 2024 tìm ra người thắng cuộc, cái tên gây sốc toàn bộ game thủ

Vẫn như mọi năm, giải thưởng được chờ đợi nhất của The Game Awards không gì khác ngoài hạng mục Game of the Year - trò chơi hay nhất trong năm.

Giải thưởng năm nay càng thu hút được nhiều sự chú ý hơn khi có sự xuất hiện lần đầu tiên của một DLC, Elden Ring: Shadow of the Erdtree cũng như phiên bản Rebirth của Final Fantasy VII. Quan trọng hơn, đây còn là sự kiện kỷ niệm tròn 10 năm ngày The Game Awards xuất hiện nữa.

Và sau cùng, giải thưởng Game of the Year của năm 2024 cũng đã có chủ nhân của mình. Nằm ngoài dự đoán của tất cả, đó chính là Astro Bot

Sở dĩ nói như vậy vì ngay từ thời điểm ban đầu, không nhiều người kỳ vọng Astro Bot sẽ trở thành trò chơi hay nhất năm, nhất là khi đặt cạnh hàng loạt các ứng cử viên sáng giá khác như Black Myth: Wukong, Metaphor: ReFantazio, Final Fantasy 7 Rebirth, Balatro hay Elden Ring: Shadow of the Erdtree.

Sở dĩ nói như vậy vì ở thời điểm ban đầu, chẳng mấy người kỳ vọng Astro Bot sẽ đạt được danh hiệu cao quý nhất này. Bản chất đây cũng chỉ là một tựa game thuộc thể loại platformer 3D mang tính chất vui vẻ. Không ai phủ nhận chất lượng của Astro Bot cũng như những gì mà trò chơi đã làm được trong năm qua, thế nhưng chắc chắn khi xét về sự hấp dẫn của Elden Ring: Shadow of the Erdtree, mức độ phổ biến quá lớn của Black Myth: Wukong hay độ hoài niệm của Final Fantasy 7 Rebirth, chẳng ai nghĩ Astro Bot sẽ giành được giải thưởng cao quý này.

Dẫu vậy cũng không phải ngẫu nhiên mà trước khi The Game Awards diễn ra, đã có rất nhiều lời dự đoán rằng Astro Bot sẽ là ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu này. Cần dành một lời chúc mừng cho Astro Bot. Danh hiệu Game of the Year 2024 sau cùng cũng đã có chủ.