Thực nghiệm hiện trường vụ chồng phân xác vợ, phi tang xuống sông ở TP.HCM

Công an đã đưa nghi phạm Thạch Kim Thái đến phòng trọ, cầu Phú Long và nhiều khu vực dọc sông Sài Gòn để thực nghiệm hiện trường, đồng thời tiếp tục truy tìm các vật chứng liên quan vụ người phụ nữ bị sát hại rồi bỏ vào bao bố phi tang.

Ngày 10/7, Công an TP.HCM đã tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ người phụ nữ chết trong bao bố tại bờ kè phía sau 1 công ty tại bờ sông Sài Gòn.Công an đã đưa nghi phạm là Thạch Kim Thái (SN 1978, ngụ tại phường Bình Hoà) đến các địa điểm dọc sông Sài Gòn để dựng lại hiện trường.

Trong số này có phòng trọ nơi nghi phạm gây án (phường Bình Hòa) và cầu Phú Long (nơi Thái ném bao tải chứa thi thể vợ xuống sông Sài Gòn). Tại các địa điểm, Thái thực hiện lại lộ trình và các hành vi theo lời khai. Sự việc được các điều tra viên giám sát chặt chẽ.

Thạch Kim Thái tại cơ quan công an.

Trước đó, các lực lượng cũng sử dụng ca nô đi dọc sông Sài Gòn để tìm thêm các vật chứng liên quan.Như đã thông tin, khoảng 9h30 ngày 3/7, anh Lê Minh Phương (SN 1986, là nhân viên vệ sinh của Công ty may mặc Sài Gòn 3) trong lúc đang dọn vệ sinh thì phát hiện 1 bao bố màu xanh có mùi hôi thối. Qua kiểm tra, người này thấy bên trong có 1 thi thể nữ nên báo cho cơ quan chức năng.

Nhận tin, Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, từ thi, lấy lời khai các nhân chứng. Sau đó, Công an đã phát thông báo truy tìm tung tích nạn nhân chết chưa rõ nguyên nhân trên địa bàn.Qua đó, cơ quan chức năng đã xác định nạn nhân là bà K.T.H. (SN 1981, ngụ phường Bình Hoà). Bằng nghiệp vụ, Công an xác định nghi phạm gây án là Thái cũng là chồng bà H.

Bước đầu Thái khai nhận hành vi phạm tội của mình. Thái và bà H. có quan hệ tình cảm với nhau và chung sống ở phường Bình Hoà (TP.HCM). Quá trình sống chung cả 2 phát sinh mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông trong sinh hoạt hằng ngày.

Bực tức, Thái lên kế hoạch sát hại bà H. Sau khi sát hại người phụ nữ, Thái bỏ thi thể nạn nhân vào trong bao bố rồi mang vứt xuống sông Sài Gòn.

Sau khi sát hại vợ, Thái còn mạo danh nạn nhân viết đơn xin nghỉ việc gửi công ty trong thời gian dài. Thái cũng tiêu hủy quần áo, đồ đạc của nạn nhân để che giấu sự vắng mặt.