Thực khách trong vụ "thịt dê tan biến" của Haidilao lên tiếng: Đã từng ăn vài lần tại cơ sở này, muốn sự việc kết thúc tại đây

Mấy ngày nay, trên rất nhiều trang mạng xã hội không ngừng xôn xao về vụ việc xảy ra tại một cơ sở của chuỗi nhà hàng lẩu Haidilao nổi tiếng. Theo đó, một nhóm thực khách đến ăn tại cơ sở Haidilao Ocean Park đã gọi 2 đĩa thịt dê. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như khi cho vào nồi nhúng, 2 đĩa thịt nhanh chóng... tan biến.

Sau đó, dù đã gọi quản lý ra để giải quyết nhưng cách giải thích khiến cho nhóm thực khách cảm thấy khó chấp nhận. Đoạn clip cùng những hình ảnh được đăng tải liên quan đến sự việc cũng đã khiến cho nhiều cư dân mạng cảm thấy bức xúc. Sau đó, nhiều dân mạng đã đưa ra hàng loạt ý kiến bày tỏ nỗi thất vọng bởi từ trước đến nay, Haidilao vốn rất nổi tiếng và được nhiều người yêu thích. Hiện tại, sự việc này vẫn đang tiếp tục trở thành một làn sóng trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, người trong cuộc nói gì về sự việc trên cùng những thông tin đang được lan truyền mấy ngày nay?

Bài đăng của vị thực khách liên quan vụ việc 2 đĩa thịt dê "biến mất" khi nhúng vào nồi lẩu

Sau những thông tin đang lan truyền trên mạng, liên hệ với vị thực khách đã đăng tải bài này, chị D. đã có những chia sẻ rằng mình muốn sự việc được kết thúc. Chị D. cho biết:

"Đại diện phía hệ thống nhà hàng đã liên lạc và gặp gia đình để hỏi thăm tình hình sức khoẻ, nhận lỗi thiếu sót trong quá trình đào tạo nhân viên mới, dẫn đến sự cố bảo quản thực phẩm. Gia đình mình chưa ai sử dụng đến 2 phần thịt đó. Hiện tại tất cả đều ổn định, bình thường.

Hai bên nói chuyện cởi mở. Phía nhà hàng đã nhận sai sót và đã rà soát lại các khâu để đảm bảo an toàn, không có sự sai sót nào đáng tiếc khác (đại diện nhà hàng trả lời vậy).

Mình muốn dừng lại tại đây. Mình không có bất cứ động cơ, mục đích nào trong sự việc, ngoài phản ánh thực tế bữa ăn hôm đó. Mình từng dùng vài lần tại cơ sở này, đều gọi thịt dê nhưng chưa lần nào gặp trường hợp thịt bị như vậy".

Đĩa thịt dê khi được mang lên (ảnh trái) và tan ra sau khi nhúng vào nổi (ảnh phải)

Trong vài ngày qua, có không ít ý kiến trái chiều về vấn đề này được các cư dân mạng phản ánh. Chị D. cũng có những chia sẻ liên quan đến vấn đề này:

"Mình hoàn toàn không được/bị "bịt mồm" bằng bất kì đồng tiền hay vật chất nào cả. Thông tin cư dân mạng đồn đoán là hoàn toàn sai. Đơn giản mình nghĩ rằng, trong cuộc sống hay trong công việc, cá nhân nào cũng có thể có sai sót và có hậu quả. Nhân viên sai sót, có khi gây hậu quả lớn cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp thẳng thắn thừa nhận cái sai và mong muốn nhận có được cơ hội để khắc phục sửa chữa, thì mình đừng làm khó nhau.

Mình mong muốn sự việc dừng tại đây. Không đưa đẩy câu chuyện thêm xa hơn.

Về chất lượng an toàn thực phẩm thì là công việc của các đơn vị khác. Còn về cách giải quyết của Haidilao, ban đầu, sau 20 phút gia đình chờ đợi lời giải thích, có thể do quản lý quá non kém, loanh quanh tìm lý do nên chưa trả lời thoả đáng cho gia đình mình, dẫn đến sự việc như mình đã phản ánh.

Ngày hôm kia và hôm qua, đại diện hệ thống nhà hàng Haidilao đã gọi điện và trực tiếp gặp gia đình xin lỗi. Gia đình tôi đều góp ý và hai bên đã vui vẻ".

Hiện tại, vụ việc liên quan đến 2 đĩa thịt dê của Haidilao vẫn đang được bàn tán xôn xao trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Nguồn: Tổng hợp/ Ảnh: D.H

https://kenh14.vn/thuc-khach-trong-vu-thit-de-tan-bien-cua-haidilao-len-tieng-da-tung-an-vai-lan-tai-co-so-nay-muon-su-viec-ket-thuc-tai-day-20220714232202043.chn