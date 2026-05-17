Thực hư chuyện khe ngực của "công chúa Kpop" bị xoá sạch bởi tay BVLGARI

Tối ngày 12/5, sự kiện trang sức cao cấp BVLGARI ECLETTICA High Jewelry diễn ra tại Seoul đã trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế khi quy tụ dàn sao hạng A đình đám xứ sở kim chi. Trong đó, bộ ba đại sứ thương hiệu gồm Kim Ji Won, Jang Won Young và Byeon Woo Seok chính là những gương mặt chiếm trọn spotlight. Cuộc "khủng hoảng visual" của đêm tiệc nhanh chóng đổ dồn vào màn đọ sắc bất phân thắng bại giữa vẻ đẹp sang trọng chuẩn "nữ tài phiệt" của Kim Ji Won và phong thái kiêu kỳ của "công chúa Kpop" Jang Won Young.

Xuất hiện tại sự kiện, Jang Won Young được giao phó những tạo tác đắt giá nhất nằm trong bộ sưu tập cao cấp của nhà mốt Ý. Nữ thần tượng sinh năm 2004 diện chiếc vòng cổ dáng choker phối đá quý sắc đỏ, tím cùng kim cương, kết hợp ăn ý với đôi hoa tai và nhẫn cocktail cỡ lớn trung thành với gu thẩm mỹ đa sắc đặc trưng của thương hiệu.

Trên cổ tay cô là điểm nhấn tinh tế từ Serpenti Scaglie, dòng đồng hồ mang tính biểu tượng được ra đời nhân dịp kỷ niệm 125 năm của nhãn hàng với những chi tiết vảy mang hình khối sắc nét, tạo nên sự tương phản đầy thú vị với nét đẹp mỏng manh của nàng đại sứ. Set đồ được hoàn thiện hoàn hảo khi cô xách theo chiếc túi Serpenti Cuore 1968 bản màu tím pastel ngọt ngào, kết hợp cùng mẫu đầm nhung đen cúp ngực của nhà mốt Alex Perry với phần cổ hạ thấp tôn lên vị trí của chiếc vòng cổ lộng lẫy.

Tưởng chừng dư âm của sự kiện thượng lưu này đã khép lại một cách êm đẹp thì mới đây, mạng xã hội Hàn Quốc lại tiếp tục rộ lên một chủ đề bàn tán vô cùng gay gắt. Các diễn đàn trực tuyến liên tục lan truyền thông tin cho rằng phía BVLGARI đã nhúng tay chỉnh sửa, cố tình xóa nhòa đi khe ngực quyến rũ của Jang Won Young trong các bức ảnh công bố rộng rãi.

Một bài đăng của netizen Hàn thu hút lượng tương tác lớn khi bày tỏ sự thắc mắc rằng bản thân đã gom hết các đoạn video tại sự kiện của Jang Won Young thì thấy phom dáng push up của chiếc váy quây rất rõ ràng, nhưng trong các bức ảnh được cho là ảnh chính thức từ hãng thì chi tiết này đều bị xóa phẳng, đồng thời đặt ra nghi vấn liệu có phải vì công chúng quá chú ý vào vóc dáng của cô hơn cả trang sức nên thương hiệu mới làm như vậy.

Suy đoán này lập tức châm ngòi cho một cuộc tranh cãi nảy lửa. Ở chiều hướng ngược lại, những bộ óc tỉnh táo của cộng đồng mạng đã nhanh chóng đưa ra những lập luận phản bác để bảo vệ thương hiệu và làm rõ bản chất thực sự của những bức ảnh.

Trên thực tế, trang Instagram chính thức của BVLGARI hoàn toàn chưa đăng tải bất kỳ hình ảnh nào liên quan đến sự kiện này cũng như bộ ba đại sứ người Hàn Quốc. Do đó, việc kết luận hãng đã chủ động can thiệp kỹ thuật số để xóa bỏ chi tiết nhạy cảm của Jang Won Young là hoàn toàn vô căn cứ. Sự khác biệt rõ rệt giữa các bức ảnh khiến netizen hoang mang thực chất bắt nguồn từ góc máy, ánh sáng và cách xử lý hậu kỳ của các đơn vị truyền thông và các trang báo mạng khác nhau tại hiện trường tác nghiệp.

Xét đến loạt ảnh từ các đơn vị báo chí lớn của Hàn Quốc như TopStar News, SportsQ hay iMBC, người xem dễ dàng nhận thấy chi tiết quyến rũ khi diện dáng váy quây của Jang Won Young vẫn hoàn toàn tồn tại một cách tự nhiên dưới ánh đèn flash của phóng viên.

Ngược lại, một trong số những bức ảnh gây hiểu lầm được trích từ tạp chí Sure. Khi ống kính của tạp chí này sử dụng kỹ thuật chụp nâng độ sáng lên cực cao và giảm tối đa độ tương phản thị giác nhằm tôn vinh độ trong suốt của đá quý, vô tình khiến các đường đổ bóng tự nhiên trên cơ thể của nữ idol trông như bị làm phẳng dưới hiệu ứng lóa sáng. Ánh sáng khác biệt từ các nguồn góc chụp khác nhau chính là lý do tạo nên sự bất nhất trên.

Về phía chính chủ, những hình ảnh được Jang Won Young trực tiếp đăng tải trên trang cá nhân cũng là minh chứng đập tan tin đồn khi không hề có bất kỳ dấu hiệu chỉnh sửa thô bạo. Thay vì phụ thuộc vào các công cụ photoshop, nữ idol cho thấy sự tinh tế trong cách tạo dáng trước ống kính. Thấu hiểu được sự nhạy cảm từ chiếc đầm Alex Perry, Jang Won Young đã ưu tiên lựa chọn những cử chỉ dùng đôi bàn tay khéo léo che chắn một cách ý nhị trước ngực giúp cô tránh được những khoảnh khắc hớ hênh lại vừa là cơ hội hoàn hảo để khoe trọn những món đỉnh sức đang ngự trị trên đôi tay mình.

