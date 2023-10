Thứ tự đúng khi bôi các sản phẩm skincare buổi sáng giúp da trẻ lâu

Quy trình chăm sóc da buổi sáng đóng vai trò quan trọng đối với làn da. Các bước skincare buổi sáng không chỉ cho hiệu quả cải thiện da mặt, mà còn bảo vệ nhan sắc khỏi nguy cơ lão hóa sớm. Quy trình buổi sáng không quá nhiều bước, nhưng vẫn cần phải thực hiện đúng thứ tự để phát huy tối ưu công dụng. Dưới đây là trình tự 5 thao tác chăm sóc da buổi sáng mà chị em nên thuộc nằm lòng.

Làm sạch da

"Việc rửa mặt buổi sáng có thể làm giảm số lượng vi khuẩn trên da", theo bác sĩ Jeanine Downie tại New Jersey, Hoa Kỳ. Nói một cách khác, bước làm sạch da buổi sáng sẽ giúp quét dọn bụi bẩn, dầu thừa và các vi khuẩn tích tụ trên da bạn sau một đêm. Như vậy, làn da của bạn sẽ trở nên thông thoáng, sẵn sàng hấp thu dưỡng chất từ những sản phẩm skincare tiếp theo, đồng thời trở nên khỏe mạnh hơn.

Thay vì chọn sữa rửa mặt quá khắc nghiệt với làn da, bác sĩ Melanie Palm tại California, Hoa Kỳ khuyên chị em nên dùng sữa rửa mặt có công thức dịu nhẹ, đặc biệt là những ai sở hữu làn da nhạy cảm, da khô hoặc mắc chứng da ửng đỏ. Sữa rửa mặt dịu nhẹ sẽ hạn chế kích ứng da và giúp duy trì độ ẩm.

Toner

Toner là một bước chăm sóc da tự chọn. Tuy nhiên, nó cũng mang đến nhiều lợi ích cho làn da nếu bạn thêm vào quy trình. Cụ thể, toner giúp cân bằng độ pH, cấp ẩm kịp thời, se nhỏ lỗ chân lông, đồng thời giúp làn da thẩm thấu hiệu quả dưỡng chất từ các bước skincare kế tiếp.

Thời điểm dùng toner lý tưởng là sau bước làm sạch da. Tùy theo loại da và vấn đề đang gặp phải, chị em có thể chọn sản phẩm toner phù hợp với làn da. Nếu bạn sở hữu làn da xỉn màu, hãy ưu tiên toner làm sáng da với các thành phần như niacinamide, vitamin C, chiết xuất cam thảo… Trong trường hợp bạn có làn da dầu, toner chứa nước cây phỉ, salicylic acid, tinh chất tràm trà sẽ giúp kiểm soát bã nhờn, ngừa mụn hiệu quả.

Serum chứa chất chống oxy hóa

Các bác sĩ da liễu thường khuyên chị em dùng serum chứa chất chống oxy hóa, đặc biệt là vitamin C khi chăm sóc da vào buổi sáng. Thành phần vitamin C sẽ vô hiệu gốc tự do, từ đó ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm như nếp nhăn, da chảy xệ, đốm nâu… Bên cạnh đó, serum vitamin C còn mang đến công dụng tăng sinh collagen, làm sáng da. Thứ tự bôi serum là sau bước làm sạch và thoa toner. Như vậy, làn da của bạn sẽ dễ dàng hấp thu những tinh chất cô đặc từ serum, các vấn đề về da cũng được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả hơn.

Kem dưỡng ẩm

Sau khi dùng toner và serum, bạn cần "khóa chặt" tinh chất, độ ẩm bằng cách bôi kem dưỡng. Ngoài ra, theo bác sĩ Jeanine Downie: "Kem dưỡng còn cung cấp độ ẩm cho làn da, từ đó giảm tình trạng khô tróc, đồng thời củng cố hàng rào bảo vệ da thêm khỏe". Sang đến mùa đông, kem dưỡng ẩm càng trở nên quan trọng vì giúp bạn duy trì làn da căng mọng, rạng rỡ bất chấp thời tiết hanh khô. Việc lựa chọn kem dưỡng sẽ tùy thuộc vào loại da bạn đang sở hữu. Tuy nhiên, bạn hãy ưu tiên loại kem dưỡng không chứa dầu khoáng, không gây bít tắc lỗ chân lông để tránh tình trạng da bức bí, lên mụn.

Kem chống nắng

Kem chống nắng là sản phẩm cuối cùng nhưng quan trọng nhất trong quy trình chăm sóc da buổi sáng. Sản phẩm này sẽ bảo vệ làn da của bạn khỏi tia UV - nguyên nhân hàng đầu gây lão hóa sớm. Chăm chỉ bôi kem chống nắng mỗi ngày, bất kể thời tiết sẽ giúp bạn có làn da mịn màng, khỏe khoắn hơn. Lưu ý rằng chị em cần chọn kem chống nắng có chỉ số tối thiểu là SPF 30, ngăn ngừa cả tia UVA lẫn UVB, để làn da được bảo vệ hiệu quả.

Nguồn: Instyle

Ảnh: Sưu tầm