Thử thách lột xác trong 100 ngày và giảm liền 11 kg, đến ngày 60 cô gái gây bất ngờ: Sao có thể xinh đến vậy!

Ngoại hình không phải là tất cả, thế nhưng nếu không có ngoại hình thì trong nhiều trường hợp, bạn có thể bị đối xử bất công hoặc thua thiệt. Đó là câu chuyện đặc biệt của Vũ Thị Thanh Hiền (biệt danh: Hiền Thay Đổi, Lào Cai) – cô gái có hành trình 100 ngày thay đổi bản thân đang truyền cảm hứng cực mạnh trên TikTok.

Đặt tên là hành trình 100 ngày thay đổi ngoại hình, thế nhưng chỉ đến ngày thứ 15 thôi, những tấm hình before – after của Hiền đã khác đến nỗi nhiều người ngỡ ngàng không nhận ra. Đặc biệt là toàn bộ quá trình “lột xác” nhan sắc của Hiền không hề can thiệp thẩm mỹ, chỉ nhờ cố gắng giảm cân và tập tành makeup từ những bước cơ bản nhất.

Hiền của 3 tháng trước từng bị coi là xấu xí khi da xỉn và không biết chăm chút bản thân.

Cú lột xác ngoạn mục!

Nói về ngày đầu thay đổi bản thân, Hiền tự nhận về mình: “Mình ước gì chỉ xấu giả vờ thôi chứ không phải xấu thật như này. Trước giờ mình không xinh đẹp gì, da đen, nhiều mụn, tóc thưa và hói, răng xấu. Với giao diện này thì khi đi học hay đi làm, ít nhiều đều đã từng bị trêu chọc hay phân biệt đối xử”.

Từ thời đi học đến cách đây chỉ chưa đầy 3 tháng, ngoại hình vẫn luôn là nỗi ám ảnh với Hiền. Do không có nhan sắc nên dù tốt nghiệp xuất sắc ngành Quản trị Khách sạn nhưng Hiền vẫn trượt vị trí lễ tân tại một khách sạn lớn.

“Mình nhận thức được việc không chăm chút ngoại hình khiến bản thân bị thiệt thòi trong công việc và các mối quan hệ. Khi mới ra trường mình có đi làm văn phòng, mình làm sai thì bị mắng phạt. Nhưng bạn làm cùng ca dù có sai thì cũng chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng. Lúc đó mình thấy thật bất công. Nhưng giờ ngẫm lại, mình khi đó không chăm chút bản thân, thậm chí còn không đánh son đi làm”, Hiền tâm sự.

Hiền từng không được nhận làm việc dù cô tốt nghiệp xuất sắc ngành Quản trị Khách sạn.

Cô nàng bị miệt thị với những từ ngữ rất nặng nề. Nhưng ở thời điểm đó, Hiền vẫn chưa có động lực thay đổi bản thân rõ rệt.

Những chuỗi ngày ngoại hình không đẹp đã ám ảnh Hiền mãi, khiến cô nàng trở thành người hướng nội và tự ti vào bản thân. Hiền sống rất khép kín, chỉ có 1-2 người bạn thân quen hay nói chuyện. Cả ngày có khi Hiền loanh quanh ở nhà một mình, không cười lấy một lần nào. Đến hiện tại dù đã xinh đẹp hơn rất nhiều, Hiền vẫn cho rằng bản thân không có điểm gì thú vị.

Đỉnh điểm của việc muốn thay đổi bản thân là khi Hiền chia tay với người yêu. Cô nàng nhớ lại: “Động lực giảm cân là khi người đó bên mình lúc xấu xí nhất. Mình tưởng đó là định mệnh rồi, cho đến khi họ có nhiều mối quan hệ và gặp được nhiều người xinh đẹp hơn. Họ bắt đầu chê bai. Từ đó, mình cũng rút ra bài học là nên chừa cho mình đường lui vì không có gì là mãi mãi”.

Hiền có động lực giảm cân sau khi chia tay người yêu.

Thế là hành trình lột xác nhan sắc của Hiền bắt đầu!

Bắt đầu từ cuối tháng 4, Thanh Hiền giảm liền một phát khoảng 11kg chỉ trong 2 tháng. Sau khi đã giảm được một lượng cân nhất định, Hiền bắt đầu chia sẻ hành trình của mình lên TikTok. Cô nàng bắt đầu thay đổi bản thân từ những điều nhỏ nhất như bắt đầu tập đánh son và dùng kem chống nắng thường xuyên hơn, đi cắt mái và chọn lại kính, hay nhờ “hội chị em online” tư vấn các sản phẩm làm đẹp...

Từ một người ra đường ăn mặc xuề xoà và không bao giờ makeup, giờ đây nhan sắc của Hiền đã thăng hạng thấy rõ. Thậm chí, nhiều người còn khen Hiền có vibe nàng thơ rất đặc biệt. Khi nhìn những hình ảnh chỉ cách đây 4 tháng của cô, không ai ngờ ở hiện tại, Hiền có thể xinh được như vậy.

Hiền lột xác và có body cực xinh sau khi giảm cân.

Cô chia sẻ về sự thay đổi sau khi lột xác thành công: “Thật ra phản ứng của những người xung quanh thì không nhiều lắm vì mình vốn sống khép kín. Hiện tại công việc đa số ở nhà, chỉ có 1-2 người bạn thì cũng khen và động viên rất nhiều.

Bản thân mình thấy tự tin và ra ngoài chơi nhiều hơn. Mình học cách mỉm cười nhiều hơn mỗi ngày. Mọi người cũng thấy màu giọng và sắc thái trên gương mặt mình ngày càng tươi tỉnh. Mình rất sợ cảm xúc tiêu cực sẽ quay trở lại, nên mình luôn cố gắng sống tích cực mỗi ngày”.

Hiền tự nhận bản thân là người yếu đuối và hay suy nghĩ linh tinh, nên việc chia sẻ hành trình thay đổi lên mạng là cả một sự thử thách.

Bên cạnh những bình luận tích cực, cô nàng cũng nhận về vài bình luận tiêu cực như nghi ngờ sao thay đổi nhanh quá, hay chỉ làm content để câu view thôi. Đôi khi Hiền vừa khóc khi đọc đống bình luận tiêu cực, nhưng vẫn tiếp tục ngồi đọc hết để biết chỗ nào sai còn sửa.

Nhiều người còn khuyên Hiền đi làm mẫu ảnh vì vibe nàng thơ rất đặc biệt và thu hút.

Cô nàng cũng giải thích cho thắc mắc của netizen là sao chỉ 15 ngày thôi đã lột xác ngoạn mục quá: “Mình giảm cân từ cuối tháng 4 với suy nghĩ giảm thành công rồi mới đăng lên TikTok. Mình không có can đảm đưa những gì xấu nhất lên MXH, nhưng rồi không biết thế nào thay đổi. Mặc dù chưa thành công vẫn cứ đăng để mong có người đồng hành.

Việc mình thay đổi rõ rệt như thế là nhờ đọc hết comment, xem góp ý của mọi người. Mình cũng được động viên và khen nên tâm trạng tốt hơn. Mình nghĩ đó là điều giúp bản thân ngày càng xinh hơn”.

Hiện tại, Hiện đang làm công việc florist (người làm việc trong lĩnh vực trang trí hoa). Hiền cho biết đã sử dụng tiền lương để chi trả kha khá cho hành trình thay đổi bản thân. Bởi trước đó, Hiền đã từng sống rất tiết kiệm nên bây giờ muốn học cách yêu bản thân và nghĩ cho mình.

Hiền chia sẻ về dự định trong thời gian tới: “Mình cũng nhận được nhiều câu hỏi hết 100 ngày thì định làm gì tiếp theo. Thực ra mình chưa có ý định nào cả. Mục tiêu ngắn hạn của mình là ngày mai phải tốt hơn ngày hôm nay, còn dự định lâu dài thì chưa tính đến”.