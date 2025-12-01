"Thủ phạm" nào khiến Hà Nội có thời điểm vào top 5 thành phố ô nhiễm nhất thế giới?

AQI là chỉ số chất lượng không khí, phản ánh mức độ ô nhiễm từ 0 đến trên 300, trong đó mức trên 200 được xem là nguy hại, mọi người đều có nguy cơ bị ảnh hưởng.



Hà Nội sẽ kiểm kê khí thải để có thông tin cụ thể về các nguồn gây ô nhiễm cho thành phố

Theo dữ liệu từ nền tảng theo dõi chất lượng không khí toàn cầu IQAir, có thời điểm sáng ngày 1-12, Hà Nội ở nhóm 5 đô thị ô nhiễm nhất thế giới, mức AQI dù đã giảm nhưng vẫn ở mức 205.

Mức ô nhiễm ở Hà Nội được xếp tương đương nhiều đô thị ô nhiễm nặng trên thế giới như: Kolkata, Delhi (Ấn Độ), Tashkent (Uzbekistan), Baghdad (Iraq).

Tình trạng ô nhiễm tiếp tục kéo dài sang buổi chiều, dữ liệu từ Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc của Cục Môi trường cho thấy nhiều trạm đo vẫn có chất lượng không khí xấu, như trạm đo ở đường Giải Phóng (Hà Nội) có chỉ số AQI 170, trạm đo 556 Nguyễn Văn Cừ có chỉ số 155, chất lượng xấu…

Dự báo, ô nhiễm không khí ở Hà Nội có thể kéo dài trong những ngày tới.

Theo Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nguyên nhân ô nhiễm môi trường gồm: Phát thải ngành công nghiệp (chiếm khoảng 30%), nguồn phát thải của các phương tiện giao thông khoảng 12-15%, hoạt động giao thông vận tải chiếm 20-30%, ngoài ra ô nhiễm không khí còn do đốt và xử lý phụ phẩm nông nghiệp, đốt rác sinh hoạt, hoạt động xây dựng…

Hà Nội có giải pháp gì để giảm ô nhiễm không khí?

Bà Lê Thanh Thuỷ, Phó phòng Quản lý Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, cho biết trong những năm gần đây, Hà Nội đang chịu áp lực rất lớn về ô nhiễm không khí, có thể nhìn thấy qua số liệu quan trắc của Bộ Nông nghiệp và Môi trường hay của TP Hà Nội.

Theo ghi nhận, chất lượng không khí ở Hà Nội có chênh lệch theo khu vực, quận nội đô có chỉ số AQI cao hơn, một phần do các mật độ phương tiện giao thông lớn hơn, hoạt động xây dựng đang diễn ra nhiều ở nội đô.

Đặc biệt, Hà Nội có 7,6 triệu phương tiện giao thông, chưa kể phương tiện từ bên ngoài, ngoại tỉnh, hoạt động càng nhiều vào năm.

Vào thời điểm cuối năm, các hoạt động chỉnh trang đô thị thường xuyên, ùn tắc giao thông, gia tăng vận chuyển vật liệu xây dựng, đốt rác, đốt phụ phẩm, đặc biệt là dịp cuối năm đốt vàng mã tại các đền chùa.

Một khó khăn của Hà Nội được bà Thủy đề cập là điều kiện thời tiết bất lợi. Những nguyên nhân này khiến Hà Nội phải nỗ lực gấp đôi gấp ba các thành phố khác mới cải thiện được.

Theo đó, giải pháp trước mắt là Hà Nội sẽ tổng kiểm kê khí thải trong năm 2026, từ đó thành phố có đủ thông tin về các nguồn phát thải như giao thông, đốt mở,… đóng bao nhiêu phần trăm vào ô nhiễm không khí để bắt đúng bệnh.

Cùng với đó, Hà Nội xây dựng vùng phát thải thấp; ban hành các quy trình kỹ thuật, định mức kỹ thuật về quản lý chất thải trên địa bàn.

Ở góc độ chuyên gia, TS Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam, cho rằng Hà Nội có thể tham khảo kinh nghiệm của Trung Quốc trong việc giảm thiểu ô nhiễm ở thủ đô Bắc Kinh.

Trong đó, Trung Quốc sử dụng công nghệ như AI, camera,… để xác định mức độ ô nhiễm và nguyên nhân; đồng thời tiếp cận chống ô nhiễm không khí theo hướng vùng Bắc Kinh, bao gồm Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc.

Với doanh nghiệp, Trung Quốc đưa ra lộ trình cụ thể như doanh nghiệp phải giảm phát thải bao nhiêu, gắn với giám sát và đưa ra cảnh báo từ sớm, từ xa.