Chùm ảnh, clip: Hà Nội chìm trong bụi mịn dày đặc

Trong những ngày qua, Hà Nội xuất hiện nắng hanh nhưng bầu trời vẫn mờ đục, bao phủ bởi lớp bụi mịn dày đặc.

Thay vì sương sớm trong lành, không khí trở nên ngột ngạt, khó chịu, khiến người dân hít phải những hạt bụi siêu mịn nguy hại cho sức khỏe. Tình trạng ô nhiễm kéo dài không chỉ đe dọa hệ hô hấp, tăng nguy cơ bệnh tật mà còn làm giảm tầm nhìn, gây khó khăn và tiềm ẩn rủi ro cho hoạt động giao thông đô thị.

Hà Nội chìm trong bụi mịn dày đặc

Bầu trời Hà Nội bị lớp bụi mịn phủ kín, ánh nắng yếu ớt xuyên qua sương mù dày đặc

Cảnh quan Hà Nội trở nên u ám, nhạt nhòa giữa lớp bụi mịn.

Theo ghi nhận vào đầu giờ chiều nay (1/12) dù trời có nắng nhưng bầu trời Hà Nội vẫn chìm nghỉm trong ô nhiễm không khí. Nhiều toà nhà bị phủ kín bởi lớp sương mù đặc quánh, đứng từ xa gần như không thể nhìn thấy rõ.

Trước tình trạng này, người dân được khuyến cáo: Hạn chế tốc độ và tăng khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông do tầm nhìn bị hạn chế. Tránh tập thể dục ngoài trời vào sáng sớm khi sương mù/mù quang hóa đạt mức cao nhất. Người dân cũng nên đeo khẩu trang khi ra ngoài để bảo vệ hô hấp khỏi các hạt bụi mịn.

Đầu giờ chiều, bầu trời Hà Nội vẫn phủ mù dày đặc, nhiều nơi mờ mịt kèm theo chất lượng không khí suy giảm rõ rệt.

Theo dự báo, tình trạng sương mù và ô nhiễm sẽ kéo dài thêm vài ngày.

Khoảng 4/12, một đợt không khí lạnh tràn xuống có thể gây mưa, rét và giúp cải thiện chất lượng không khí.

Một tài xế taxi công nghệ chia sẻ, "những ngày gần đây, không khí mù mịt đến mức bụi bám đầy kính xe. Ban đầu tôi cứ tưởng là sương mù, nhưng đến trưa vẫn không tan. Tìm hiểu mới biết đó là bụi mịn. Biết là ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng khi ra đường, cách duy nhất tôi có thể làm là đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân”.

Tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội hiện đang ở mức báo động, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của hàng triệu người dân.

Bầu trời Hà Nội hôm nay như bị phủ một lớp màn xám nặng nề, mọi vật trở nên mờ nhạt.

Những tòa nhà cao tầng biến thành bóng mờ, nhấn chìm trong màn bụi mịn dày đặc.

Các tòa nhà cao tầng trong màn sương mờ ảo, chỉ còn thấy phần chân hoặc bị lớp sương mờ che khuất

Tình trạng ô nhiễm bao trùm khu vực Hồ Tây, nơi bầu trời và mặt nước như bị khóa lại bởi lớp khói mù trắng xóa đặc quánh.

Theo Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường số liệu quan trắc và dự báo khí tượng cho thấy khoảng 10 ngày cuối tháng 11 đến đầu tháng 12, miền Bắc (đặc biệt là Hà Nội) sẽ xuất hiện thời tiết bất lợi như nghịch nhiệt, lặng gió và sương mù. Những yếu tố này khiến không khí khó khuếch tán, làm bụi mịn PM2.5 dễ tích tụ và có nguy cơ tăng cao

Giao thông chậm lại giữa màn sương mù, tầm nhìn hạn chế gây nguy cơ tai nạn.

Người dân đeo khẩu trang khi di chuyển trên đường để phòng bụi mịn.

Siết phát thải, giảm công suất trong thời điểm không khí nguy hại

Trước diễn biến khẩn cấp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nhiệt điện, xi măng, thép, hóa chất, phân bón khẩn trương vận hành hệ thống xử lý khí thải ở mức tối đa, tuyệt đối không xả thải chưa qua xử lý ra môi trường. Doanh nghiệp được khuyến nghị xem xét giảm công suất hoặc dời các hoạt động phát sinh bụi, khí thải lớn trong những ngày AQI vượt ngưỡng 200.

Các cơ sở sản xuất lớn cần tăng cường sử dụng nguyên liệu sạch, đồng thời phun nước dập bụi, che chắn khu vực chứa than, nguyên liệu, xỉ thải và tuyến đường vận chuyển. Bộ Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu thi công tạm dừng những hạng mục phá dỡ, đào đất, san lấp trong thời điểm không khí ở mức “nguy hại”.

Ngành công an sẽ tăng kiểm tra phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, xử lý xe không che chắn, phương tiện phát thải khói đen; đồng thời kiểm soát nghiêm tình trạng đốt chất thải trái phép tại các làng nghề và khu vực giáp ranh.