Thủ khoa khối C cực xinh xắn của tỉnh Nghệ An: Đạt 29,5 điểm, là Đảng viên và được tuyển thẳng vào ĐHQG Hà Nội

Sau khi Bộ GD&ĐT chính thức công bố điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, các Thủ khoa của mỗi khối thi bắt đầu dần lộ diện với điểm số cao ngất ngưởng, thậm chí lên tới 29 - 30 điểm. Phạm Thị Trà Mi - học sinh lớp Chuyên Địa khóa 48 trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) cũng xuất sắc trở thành Thủ khoa khối C tỉnh Nghệ An, với tổng điểm 3 môn khối C00 đạt 29,5 điểm. Trong đó, điểm các môn thành phần của Mi lần lượt như sau: Ngữ văn 9.5; Lịch sử 10; Địa lý 10.

Phạm Thị Trà Mi - học sinh lớp Chuyên Địa khóa 48 trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) là Thủ khoa khối C của tỉnh Nghệ An

Được biết, cô bạn này sở hữu profile học tập cực kỳ đáng ngưỡng mộ với GPA 3 năm học cấp 3 trên 9.0; từng đạt giải Nhất kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lí năm học 2021-2022; là thành viên tham dự kì thi Học sinh giỏi Quốc gia môn Địa lí. Đặc biệt cô bạn còn được bầu chọn trở thành 1 trong 10 đoàn viên tiêu biểu xuất sắc của trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Mới đây, Trà Mi đã được tuyển thẳng vào Học viện Ngoại giao, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Hà Nội.

Nữ sinh sở hữu profile xuất sắc

Liên hệ với Trà Mi, cô bạn cho hay hiện tại cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi nhận được kết quả thi tốt nghiệp THPT tốt, đây là thành tích xứng đáng cho những nỗ lực mà Mi đã bỏ ra trong thời gian qua. Nữ sinh nhận định đề thi năm nay khá sát với đề minh hoạ đồng thời có sự phân hoá khá tốt. Riêng môn Ngữ văn cô bạn đã viết 11 trang giấy trong thời gian 120 phút.

"Mình nghĩ môn Lịch sử và Địa lí là 2 môn cần bám chắc kiến thức sách giáo khoa vì vậy mình dành phần lớn thời gian để học kĩ kiến thức trong sách, sau đó mới làm các câu hỏi dạng nâng cao hơn. Thật ra đạt được điểm số này mình cảm thấy mình đã có thêm một chút may mắn.

Trong quá trình ôn mình chú ý ôn tập tốt các dạng đề thầy cô giáo cho, luyện đi luyện lại nhiều lần, mượn các bài điểm cao của các bạn trong lớp để xem từ đó rút ra kinh nghiệm cho mình. Khoảng thời gian thi mình đã chia thời gian cụ thể cho các phần, vạch dàn ý, và làm bài theo đúng thời gian và dàn ý mình đưa ra. Đối với môn Văn, mình cố gắng làm chỉn chu cho từng phần, không quá tập trung cho một phần cụ thể nào cả, mình đã viết 11 trang giấy trong thời gian 120 phút", Trà Mi chia sẻ về bí quyết học tập.

Cô bạn tiết lộ đã viết 11 trang giấy trong thời gian 120 phút đối với môn Ngữ Văn

Trà Mi có quan điểm cho rằng, học khối C là một hành trình khám phá kiến thức, cần có khả năng phân tích cũng như lối tư duy rõ ràng, mạch lạc. Đặc biệt, sách giáo khoa có một "tiềm lực" ghê gớm, nếu ai biết cách khám phá thì sẽ đạt điểm rất cao trong mọi kỳ thi. Tiềm lực của nó không chỉ đơn thuần nằm trên câu chữ, mà nằm ở bản chất sâu xa của vấn đề, buộc người học phải tìm tòi, sáng tạo mới phát hiện ra những điều thú vị.

Trà Mi cho biết cách học của mình cần bám sát kiến thức trong SGK, sau đó mới làm các dạng câu hỏi cao hơn

Chia sẻ về việc lựa chọn ngành nghề cũng như trường Đại học mơ ước, Trà Mi tiết lộ mình đã tuyển thẳng vào khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Trung Quốc trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, và đó cũng là nguyện vọng 1 của cô nàng.

"Vì khoa Trung của Đại học Ngoại ngữ là một khoa rất hot, điểm thi đầu vào mỗi năm đều rất cao vì vậy ngoài cố gắng điểm thi thì mình vẫn làm thêm hồ sơ xét tuyển để tăng thêm cơ hội đậu cho bản thân nhưng không ngờ mình đã có kết quả đậu 3 ngày trước khi biết điểm thi", Nữ sinh tâm sự.

Gia đình và bạn bè đều bất ngờ và vui mừng trước kết quả đạt được của Trà Mi

Ảnh: NVCC

https://kenh14.vn/thu-khoa-khoi-c-cuc-xinh-xan-cua-tinh-nghe-an-dat-295-diem-la-dang-vien-va-chi-on-theo-sgk-20220724101616091.chn