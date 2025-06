Thu hồi toàn quốc và tiêu huỷ lô sữa rửa mặt không đạt chất lượng: Ngưng ngay việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm!

Ngày 4/6, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Sữa rửa mặt Shin Nee Premium Cleansing Foam (Nhãn hàng: Shin Nee). Số tiếp nhận Phiếu công bố:142695/21/CBMP-QLD, Số lô: 24I0302, EXP 20270902.

Sữa rửa mặt Shin Nee Premium Cleansing Foam

Sản phẩm do Công ty TNHH Shynh Beauty (Địa chỉ: 194/2 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh), Nhà sản xuất: Hanacos Co., Ltd, Korea tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi là do mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm Shin Nee Premium Cleansing Foam (Nhãn hàng: Shin Nee) nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm.

Đồng thời, tiến hành thu hồi và tiêu hủy sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Riêng với Công ty TNHH Shynh Beauty phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm Shin NeePremium Cleansing Foam (Nhãn hàng: Shin Nee) nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm khôngđáp ứng quy định.

Gửi báo cáo thu hồi và tiêu hủy sản phẩm Shin Nee Premium Cleansing Foam(Nhãn hàng: Shin Nee) nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/6/2025.

Cục đề nghị Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh giám sát Công ty TNHH Shynh Beauty trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy sản phẩm Shin Nee Premium Cleansing Foam (Nhãn hàng: Shin Nee) không đáp ứng quy định.