Danh sách 3 loại thuốc vừa thu hồi giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam: Thuốc giảm đau, trị rối loạn cương dương, béo phì

Ngày 3/6, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 3 thuốc.

Lý do thu hồi là do “Cơ sở đăng ký thuốc đề nghị tự nguyện thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam”.

Danh mục 3 thuốc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam cụ thể gồm:

- Tadalafil 20mg, viên nén bao phim - Cơ sở đăng ký: Công ty Liên doanh Meyer-BPC; Cơ sở sản xuất: Công ty Liên doanh Meyer-BPC (đều ở địa chỉ 643, quốc lộ 60, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, Việt Nam); số đăng ký: 893110457024 (SĐK cũ: VD-31364-18);

- Odistad 120 - Viên nang cứng - Cơ sở đăng ký: Công ty TNHH Liên Doanh Stellapharm (K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh); Cơ sở sản xuất: Công ty TNHH Liên Doanh Stellapharm - Chi nhánh 1 (Số 40 đại lộ Tự Do, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương); số đăng ký 893100515124 (SĐK cũ: VD-21535-14);

- Vacobufen 400 - Viên nén bao phim - Cơ sở đăng ký: Công ty cổ phần Dược Vacopharm (59 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An); Cơ sở sản xuất: Công ty cổ phần Dược Vacopharm (Km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, thành phố Tân An, tỉnh Long An); Số đăng ký 893100032324

Cục Quản lý Dược cho biết, thuốc được sản xuất trước ngày Quyết định này có hiệu lực được phép lưu hành đến hết hạn dùng của thuốc. Cơ sở đăng ký thuốc, sản xuất thuốc phải có trách nhiệm theo dõi và chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn, hiệu quả của thuốc trong quá trình lưu hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở kinh doanh dược và Giám đốc cơ sở đăng ký, sản xuất có thuốc nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.