Thứ đáng sợ nhất sau tuổi 40

Đến tuổi trung niên, nhiều người không còn mơ làm giàu nhanh hay đổi đời ngoạn mục. Điều họ thực sự cần là cảm giác còn lựa chọn. Không nhất thiết phải dư dả, nhưng ít nhất phải biết rằng nếu có chuyện xảy ra, mình vẫn có chỗ để xoay xở. Khi mất đi cảm giác đó, tiền bạc lập tức trở thành áp lực lớn hơn rất nhiều.

“Đường lui” trong tài chính không phải là kế hoạch hoành tráng hay đầu tư phức tạp. Đó có thể chỉ là một khoản tiền dự phòng đủ sống vài tháng, một nguồn thu phụ có thể kích hoạt khi cần, hoặc đơn giản là chi tiêu chưa bị khóa cứng vào một mức sống quá cao. Nhiều người trung niên kiếm tiền không tệ, nhưng toàn bộ cuộc sống lại phụ thuộc vào một dòng thu nhập duy nhất. Khi dòng tiền này gặp vấn đề, họ không có phương án nào khác ngoài việc chịu đựng.

Điều đáng sợ là cảm giác bị mắc kẹt. Không dám nghỉ việc dù đã kiệt sức, không dám từ chối những lựa chọn rủi ro, không dám chậm lại vì sợ mọi thứ đổ vỡ. Lúc này, tiền không còn là công cụ giúp cuộc sống dễ thở hơn, mà trở thành sợi dây trói khiến người ta luôn phải chạy tiếp. Không phải vì tham vọng, mà vì không có lối rẽ an toàn phía sau.

Vì vậy, ở tuổi trung niên, tài chính vững không nằm ở việc bạn giàu đến đâu, mà ở việc bạn còn bao nhiêu phương án cho bản thân. Còn đường lui, còn khả năng điều chỉnh, còn dư địa để sai mà không sập – đó mới là thứ tiền bạc nên mang lại ở giai đoạn này.

Vậy làm sao để tuổi trung niên không rơi vào cảnh “không còn đường lui”?

Điều đầu tiên là phải tạo ra một khoảng đệm tối thiểu cho bản thân. Không cần con số lớn, nhưng phải đủ để bạn sống thêm vài tháng nếu dòng tiền chính gặp trục trặc. Khoản đệm này không để sinh lời, mà để mua sự bình tĩnh khi có chuyện xảy ra.

Thứ hai, đừng để toàn bộ cuộc sống phụ thuộc vào một nguồn thu duy nhất. Không phải ai cũng cần làm thêm hay đầu tư phức tạp, nhưng ít nhất phải có khả năng xoay chuyển khi cần. Đó có thể là kỹ năng có thể bán được, một công việc phụ có thể bật lên, hoặc một khoản tích lũy không bị khóa cứng. Đường lui không cần đẹp, chỉ cần dùng được.

Cuối cùng, giữ cho mức sống đừng chạy nhanh hơn khả năng chịu rủi ro của mình. Rất nhiều người trung niên không nghèo, nhưng bị kẹt vì chi phí cố định quá cao. Khi chi tiêu đã khóa chặt, mọi biến động đều trở thành khủng hoảng. Còn đường lui hay không, nhiều khi không nằm ở việc bạn kiếm thêm bao nhiêu, mà ở việc bạn còn co giãn được đến đâu.