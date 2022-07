Thú chơi Bearbrick tiền tỷ độc nhất Việt Nam có gì đặc biệt?

Bearbrick - Món đồ chơi siêu "đốt tiền" của giới trẻ

Kênh YouTube Nhà to vừa có một số review thú chơi xa xỉ rộ lên thời gian gần đây của thế giới và Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Bearbrick là một món đồ chơi được sản xuất bởi công ty Nhật Bản MediCom Toy (theo chuyên trang Hypebeast, công ty chuyên sản xuất đồ chơi sưu tập số lượng giới hạn này được thành lập vào năm 1996).

Bearbrick là thương hiệu của Nhật Bản từ năm 1996 nhưng chỉ bắt đầu phát triển từ khoảng đầu những năm 2000 khi hãng này bắt đầu có sự kết hợp với những hãng lớn để ra mắt những bộ sưu tập Bearbrick có tính độc bản và riêng biệt nhất.

Chú gấu đầu tiên ra đời ngày 27/5/2001, thiết kế của Bearbrick là vô cùng đơn giản và dễ thương với phần đầu là hình gấu phong cách tối giản nằm trên phần thân giống với một nhân vật Lego. Mỗi chú gấu đồ chơi sẽ gồm 9 bộ phận: đầu, thân, hông, 2 tay, 2 bàn tay và 2 chân.

Bearbrick là một trong những thú chơi khá xa xỉ được rất nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ yêu thích và thậm chí là cả những ngôi sao thế giới như G-Dragon, T.O.P của ban nhạc Big Bang hay ở Việt Nam có Á hậu Huyền My, Hoa hậu Kỳ Duyên, Độ Mixi,...

Các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới cũng đam mê Bearbrick với những dáng vẻ độc lạ.

Bearbrick cũng nhanh chóng thu hút các nghệ sĩ Việt Nam.

Bộ sưu tập Bearbrick gần 10 tỷ đồng duy nhất tại Việt Nam

Trong số review của Nhà to, bộ sưu tập Bearbrick gần 10 tỷ đồng được lên sóng. Đây là bản duy nhất tại Việt Nam và chỉ có 24 bản trên toàn thế giới. Về giá trị, một chú gấu Bearbrick tầm vài trăm triệu hoặc vài tỷ đồng. Còn bộ sưu tập này có giá khoảng gần 10 tỷ đồng cho 8 chú gấu đồ chơi.

Bộ sưu tập Bearbrick duy nhất tại Việt Nam này là phiên bản giới hạn, những chú gấu đặc biệt này đã từng xuất hiện trong bộ ảnh đi khắp Hà Nội và TP HCM của đơn vị phân phối bộ sưu tập.

Đáng chú ý, đây là bộ sưu tập được một họa sĩ graffiti nổi tiếng người Pháp gốc Việt - Ciryl Kongo kết hợp với công ty Medicom (Nhật Bản) - công ty mẹ của Bearbrick và PINEL et PINEL - thương hiệu thời trang của Pháp cho ra đời bộ sưu tập này. Tất cả những chú gấu đều được bọc da và vải canvas (chuyên dùng để vẽ tranh).

Trên cánh tay được Ciryl Kongo vẽ một hình xăm độc đáo về hình ảnh hai vị thần tượng trưng cho niềm vui và sự thịnh vượng trong văn hóa truyền thống phương Đông.

Mỗi Bearbrick đều được thêu tay thủ công bởi các nghệ nhân của PINEL et PINEL với những chi tiết được chăm chút rất tỉ mỉ.

Clip: Quá trình bọc da tỉ mỉ những chú gấu BearBrick tiền tỷ

Về tính độc bản và giá trị của sản phẩm này, ở phần bụng của mỗi chú gấu Bearbrick đều được Ciryl Kongo vẽ thủ công. Các khớp cơ ở tay chân của chú gấu đều có thể chuyển động được. Các chi tiết da được khâu và phối hợp rất cá tính, hiện đại. Đây là những tác phẩm có 1-0-2 và có 8 màu sắc khác nhau.



Những chú gấu Bearbrick trong bộ sưu tập gần 10 tỷ vừa có những màu sắc rất cá tính lại có sự phối hợp họa tiết, hình vẽ graffiti độc bản, sáng tạo.

Còn về lý do tại sao có những người dám bỏ ra một số tiền lớn để sở hữu một bộ sưu tập Bearbrick gần 10 tỷ đồng như thế này, có lẽ Bearbrick được rất nhiều người yêu thích bởi những đường nét trên chú gấu đều rất mềm mại, dễ thương. Những cơ tay cơ chân có thể cử động để mang đến cho người chơi những cảm giác khác nhau về những cảm xúc mà chú gấu Bearbrick này mang lại.

Tuy nhiên, dưới video cũng nhiều người cho rằng thú chơi này cũng giống lan đột biến, việc tiêu tiền vào thú ăn chơi ngắn hạn này là quá tốn kém.

- Người nhiều tiền có thú chơi thật kì lạ.

- Sản phẩm đắt là do các chi tiết được làm thủ công nhiều, có các chi tiết được làm từ các nghệ nhân có tiếng trên thế giới. Cũng như các món đồ như đồng hồ, điện thoại hoặc ô tô cũng vậy. Chứ nếu may đơn giản như may 1 bộ quần áo hàng chợ thì nó lại không được đắt như vậy...

- Cái con gấu này chỉ có giá trị sưu tập với người đang sở hữu nó , đối với rất nhiều người nó vô giá trị.

- Mấy con gấu búp bê này đợt trend thì hay xài cho phong cách nội thất minimalist. Giờ ít năm nữa hết trend thì ra bãi rác con gấu này vứt đầy luôn đó, thứ này chỉ ăn chơi nhất thời ngắn hạn thôi.

https://soha.vn/thu-choi-bearbrick-tien-ty-doc-nhat-viet-nam-co-gi-dac-biet-20220719160311114.htm