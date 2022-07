Giá từ 3 triệu đồng/đêm, resort 5 sao ca sĩ Mỹ Linh tổ chức lễ cưới cho con gái có gì đặc biệt?

Cô con gái lớn Anna Trương của nhạc sĩ Anh Quân đã kết hôn hồi cuối tháng 5 Mỹ. Gia đình đã tổ chức một lễ báo hỷ đơn giản, riêng tư với sự tham gia của người thân và bạn bè gần gũi tại một resort ở Hội An. Mới đây, diva Mỹ Linh đã tiết lộ một số hình ảnh và thông tin về buổi lễ.

Trong đó, cô dành lời khen cho khu resort TUI BLUE – địa điểm gia đình tổ chức đám cưới tại Việt Nam của con gái. Theo diva Mỹ Linh, nơi đây có bờ biển đẹp như mơ, cảnh đẹp, dịch vụ và mọi thứ đều tuyệt vời. Nữ ca sĩ nổi tiếng còn dự định sẽ tổ chức kỷ niệm 25 năm ngày cưới tại Tui Blue.

TUI BLUE là một là một khu nghỉ dưỡng 5 sao được vận hành bởi tập đoàn du lịch và lữ hành hàng đầu thế giới TUI. Khu nghỉ dưỡng nằm trên trục phía nam của Hội An, tọa lạc bên bãi biển Tam Tiến thơ mộng, thanh vắng. Nơi đây rất phù hợp để du khách có thể tránh đi sự xô bồ, ồn ào của phố thị, tận hưởng kỷ nghỉ yên tĩnh, yên bình và riêng tư.

Cách sân bay sân bay Đà Nẵng 67km, sân bay Chu Lai 27km, nơi đây có vị trí thuận tiện để du khách có thể di chuyển và trải nghiệm mọi mặt của phố cổ Hội An. Bạn có thể di chuyển tới phố cổ Hội An, biển An Bàng, làng Bích Họa, thành địa Mỹ Sơn một cách dễ dàng…

Khu nghỉ dưỡng có tổng cộng 318 phòng, được thiết kế theo phong cách hiện đại, hơi hướng châu Âu nhưng cũng có những khu vực kiến trúc đề cao các giá trị văn hóa bản địa khi sử dụng các chất liệu thân thiện với môi trường như tre, nứa. Nhưng vẫn được trang bị cơ sở vật chất hiện đại, tiện ích để đem lại nhưng trải nghiệm tuyệt vời cho du khách.

Vật liệu tre, nứa được sử dụng trong kiến trúc của khu nghỉ dưỡng. Ảnh: Booking.com

Khung cảnh thơ mộng bên bờ biển. Ảnh: Booking.com

Các hạng phòng của TUI BLUE có diện tích từ 40m2, 50m2, 80m2 và có cửa sổ với view thông thoáng. Tham khảo từ Tripadvisor, mức giá cho mỗi phòng từ khoảng 4 triệu đồng/đêm cho một phòng đôi 2 người lớn. Tuy nhiên, trong dip hè, với các chương trình khuyến mại, du khách có thể trải nghiệm dịch vụ sang chảnh của khu nghỉ dưỡng 5 sao này với mức giá chỉ còn 1 nửa.

Phòng nghỉ hạng Junior Suite seaview. Ảnh: Booking.com

Royal Villa 280m2 hướng ra biển là lựa chọn hàng đầu của những gia đình mong muốn tìm kiếm không gian nghỉ dưỡng sang trọng, đẳng cấp, đồng thời mang lại cảm giác thư thái và riêng tư. Ảnh: Booking.com

Ảnh: Booking.com

Du khách nghỉ dưỡng tại TUI BLUE có cơ hội trải nghiệm rất nhiều các hoạt động thể thao theo nhóm hoặc cá nhân, tại các khu vực ngoài trời. Ngay tại khu nghỉ dưỡng, du khách cũng có thể trải nghiệm khám phá kết hợp rèn luyện sức khỏe theo lịch trình cố định hàng ngày tại TUI BLUE Nam Hoi An. Những hoạt động hấp dẫn như đón bình minh tại chợ cá Tam Tiến, nấu ăn cùng bếp trưởng, đạp xe địa hình thăm Làng Bích họa Tam Thanh, học làm cocktail hoặc trải nghiệm thể thao dưới nước.

Bể bơi vô cực với khung cảnh tuyệt đẹp cho các du khách trải nghiệm kỳ nghỉ trọn vẹn. Ảnh: Booking.com

Các hoạt động thể thao trải nghiệm đa dạng. Ảnh: Booking.com

Ảnh: Booking.com

Bờ biển đẹp như mơ. Ảnh: Booking.com

Trên trang booking.com, các du khách có những đánh giá tích cực về khu nghỉ dưỡng. Điều các du khách yêu thích nhất là view biển tuyệt vời của khu nghỉ dưỡng và các dịch vụ đi kèm giúp co các du khách có một kỳ nghỉ thư giãn hoàn hảo. Khu nghỉ dưỡng cũng nhận được đánh giá xuất sắc của các du khách với điểm 9,5/10.

Du khách Eddy bình luận: "Resort đẹp, căn hộ siêu sạch. Dịch vụ tuyệt vời từ các nhân viên và thức ăn đặc biệt là bữa sáng rất hoàn hảo. Khu nghỉ dưỡng này biết cách làm cho mọi người cảm thấy như ở nhà và tôi chắc chắn sẽ quay trở lại".