Cục Hàng không vào cuộc xác minh clip 2 bạn trẻ đứng nhảy múa giữa sân bay

Sau clip nữ hành khách nhún nhảy tiến về phía máy bay đang lăn vào sân đỗ tại sân bay Phú Quốc, mạng xã hội tiếp tục chia sẻ một clip khác được hành khách trên máy bay quay lại cảnh 2 bạn trẻ nhún nhảy để quay clip giữa sân bay. Khi hành khách đã lên máy bay, 2 bạn trẻ vẫn nán lại sân đỗ để nhún nhảy quay clip.

Đoạn clip trên dài gần 20 giây, nhưng đã gây phản ứng mạnh trên các trang mạng xã hội, khi nó xuất hiện ngay sau clip nữ du khách nhún nhảy tiến về phía máy bay đang hoạt động.

Liên tiếp các vụ việc khách đi máy bay đứng giữa sân bay quay clip nhún nhảy, không chỉ phản cảm còn nguy cơ uy hiếp an toàn, an ninh hàng không. Cục Hàng không đang vào cuộc xác minh và có thể xử lý với hành vi của 2 hành khách này. Ảnh cắt từ clip.

Đại diện Cục Hàng không cho biết, sau khi xuất hiện clip 2 bạn trẻ đứng giữa sân bay quay clip, xem qua sơ bộ khách vẫn đứng trong khu vực an toàn. Tuy nhiên, Cục Hàng không vẫn yêu cầu Tổng Công ty Cảng hàng không (ACV), Cảng Hàng không Vân Đồn rà soát lại toàn bộ hệ thống giám sát, camera an ninh để xác định thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc.

“Nếu sự việc trên xảy ra sau khi Cục Hàng không ban hành Chỉ thị tăng cường giám sát chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm an ninh hàng không (ngày 15/7/2022), chúng tôi sẽ xem xét hành vi để xử lý. Do clip do một hành khách trên máy bay quay lại chỉ một góc, chưa đầy đủ góc nhìn, nên cần xem lại các camera trên sân bay để thấy rõ tình huống, sau đó mới đánh giá được hành vi của đôi bạn trẻ trong clip”, đại diện Cục Hàng không nói.

Theo Cục Hàng không, trên sân bay không có vạch giới hạn với hành khách, nên với các chuyến bay khách phải đi bằng xe buýt ra chân máy bay luôn có các nhân viên mặt đất túc trực, nhắc nhở hành khách về khu vực an toàn. Nếu nhân viên an ninh sân bay đã nhắc nhưng khách vẫn cố tình vi phạm sẽ bị xếp là hành vi gây rối, nhẹ sẽ phạt hành chính, nặng sẽ cấm bay.