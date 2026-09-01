Thông tin người muốn mua iPhone 18 Pro Max nên biết

iPhone 18 Pro Max được kỳ vọng là mẫu smartphone đáng chú ý nhất của Apple trong năm nay.

Khi thời điểm ra mắt dòng iPhone 18 đang đến gần, sự chú ý của thị trường đổ dồn vào iPhone 18 Pro Max với hàng loạt nâng cấp được kỳ vọng, từ vi xử lý mới đến những cải tiến về hiệu năng.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin từ chuỗi cung ứng, Apple đang phải đối mặt với một bài toán không nhỏ: Thiếu nguồn cung bộ nhớ DRAM, yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng của dòng máy cao cấp này.

Trong báo cáo gần đây, nhà phân tích Tim Culpan cho biết Apple cùng các đối tác đang chạy đua để đảm bảo đủ lượng DRAM di động phục vụ quá trình sản xuất iPhone 18 Pro và mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng. Dù vậy, nguồn cung hiện chưa theo kịp nhu cầu, làm dấy lên lo ngại về tình trạng thiếu hàng trong giai đoạn đầu mở bán.

iPhone 18 Pro Max được kỳ vọng sẽ là mẫu máy cao cấp nhất trong dòng iPhone 18, với nhiều nâng cấp về thiết kế, camera và hiệu năng. (Ảnh: Unbox Therapy)

Theo Culpan, iPhone 18 Pro sẽ sử dụng bộ xử lý A20 Pro - con chip đầu tiên của Apple được sản xuất trên tiến trình N2 thế hệ mới của TSMC. Sau khi hoàn thiện, chip sẽ được đóng gói cùng bộ nhớ DRAM trước khi chuyển sang các công đoạn sản xuất tiếp theo.

Ông cho biết quá trình sản xuất A20 Pro đang diễn ra ổn định với tỷ lệ thành phẩm tốt. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở khâu cung ứng bộ nhớ khi TSMC được cho là đang tồn đọng lượng chip trị giá khoảng 1 tỷ USD vì chưa có đủ DRAM để hoàn tất khâu đóng gói.

Việc thiếu bộ nhớ khiến các bộ xử lý chưa thể chuyển sang dây chuyền lắp ráp, từ đó có nguy cơ làm chậm toàn bộ tiến độ sản xuất iPhone.

Sau khi được đóng gói, các bộ xử lý sẽ được chuyển đến các nhà máy của Foxconn và BYD tại Trung Quốc để lắp ráp bảng mạch và hoàn thiện thiết bị. Nếu linh kiện tiếp tục giao chậm, kế hoạch sản xuất hàng loạt của Apple có thể bị ảnh hưởng trong giai đoạn quan trọng trước khi mở bán.

Hiện Apple mua chip nhớ từ nhiều nhà cung cấp như SK Hynix và Samsung, song Micron vẫn là đối tác cung ứng DRAM lớn nhất của hãng. Các nguồn tin trong chuỗi cung ứng nhận định lượng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thể không đáp ứng đủ nhu cầu trong thời gian đầu, khiến hàng tồn kho nhanh chóng cạn kiệt.

Tình trạng này cũng phản ánh áp lực ngày càng lớn đối với ngành sản xuất bộ nhớ toàn cầu. Nhu cầu khổng lồ từ các trung tâm dữ liệu và hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) đang khiến nguồn cung DRAM trở nên căng thẳng hơn, buộc nhiều hãng công nghệ phải cạnh tranh để đảm bảo linh kiện.

Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh cuối tháng 7 vừa qua, cựu CEO Apple Tim Cook cũng thừa nhận công ty đang chịu ảnh hưởng từ những hạn chế trong chuỗi cung ứng linh kiện.

Theo ông, nguồn cung chip nhớ đang trở nên kém linh hoạt hơn trước, đồng thời chi phí mua DRAM đã tăng đáng kể trong thời gian qua. Apple sẽ cố gắng hấp thụ một phần chi phí phát sinh, nhưng vấn đề thiếu hụt bộ nhớ vẫn chưa có dấu hiệu được giải quyết hoàn toàn.

Nếu tình hình không sớm cải thiện, iPhone 18 Pro và đặc biệt là iPhone 18 Pro Max, mẫu máy được dự báo sẽ thu hút lượng lớn người dùng nâng cấp, có thể rơi vào tình trạng khan hàng trong những tuần đầu tiên sau khi lên kệ. Điều này nhiều khả năng sẽ khiến người dùng phải đặt máy trước thật sớm hoặc chấp nhận thời gian chờ giao máy lâu hơn.

Tham khảo 9to5Mac, MacRumors