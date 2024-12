Thông tin mới nhất vụ phát hiện thi thể không nguyên vẹn trong quán karaoke từng có 32 người chết

Liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể trong quán karaoke An Phú ở TP Thuận An, tỉnh Bình Dương vào ngày 15/10 vừa qua, sáng nay (26/12), Công an tỉnh Bình Dương đã cung cấp thông tin ban đầu.

Tờ PL TPHCM dẫn lời đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, thi thể được phát hiện trong quán karaoke An Phú là người nước ngoài.

Theo đại tá Trần Văn Chính, quá trình khám nghiệm điều tra phát hiện điện thoại của nạn nhân ở trên sân thượng của quán karaoke An Phú.

Đại tá Chính cho biết thêm, qua trích xuất camera từ khi nạn nhân đi khỏi nhà, nhận thấy tinh thần nạn nhân có biểu hiện không bình thường.

Hình ảnh ông L.Q.L qua camera (Ảnh: Báo Bình Dương).

Về nguyên nhân vụ việc, báo Vietnamnet thuật lại lời đại tá Đại tá Trần Văn Chính cho biết thêm, đến thời điểm này cơ quan điều tra chưa phát hiện dấu hiệu tội phạm, nhiều khả năng nạn nhân leo lên sân thượng rồi ngã xuống tử vong.

Quán karaoke An Phú, nơi phát hiện thi thể người nước ngoài (Ảnh: Vietnamnet).

Trước đó, vào ngày 16/10, người dân đã trình báo qua điện thoại với cơ quan công an về việc phát hiện bộ phận cơ thể người tại quán karaoke An Phú đã bị bỏ hoang.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường An Phú đã có mặt tại hiện trường xác định phần cánh tay nằm ngay nắp hầm nước, đầu và phần cơ thể còn lại nằm dưới nước đang phân hủy nặng.

Lực lượng công an xác định, thi thể nhận diện bên ngoài có nhiều điểm tương đồng với ông L.Q.L (sinh năm 1986, Quốc tịch Trung Quốc). Người này được gia đình thông báo mất tích một tháng trước khi phát hiện vụ việc.

Hơn 2 năm trước, vào tối 6/9/2022, một vụ hoả hoạn kinh hoàng đã xảy ra tại karaoke trên. Lửa xuất phát ở lầu 2 rồi nhanh chóng lan nhanh toàn bộ quán đang có khoảng 60 người gồm khách và nhân viên ở trong. Sau gần một ngày chữa cháy, cảnh sát tìm thấy 32 thi thể. Những người còn lại may mắn chạy thoát hoặc được cứu, trong đó có 17 nạn nhân bị thương. Công an Bình Dương đã khởi tố Lê Anh Xuân (chủ quán), Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng (cựu cảnh sát PCCC), bà Phạm Thị Hồng (cựu cảnh sát PCCC); Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh) về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Riêng Nguyễn Văn Võ (cựu cảnh sát PCCC) bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Một cựu cán bộ công an khác có sai phạm nhưng đã chết nên cơ quan điều tra đình chỉ điều tra bị can.