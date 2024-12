TP.HCM mưa lớn trái mùa, Metro Bến Thành - Suối Tiên phải tạm dừng hoạt động

Tối 27/12, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) thông báo về việc dừng chạy tàu Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) do thời tiết xấu.

Theo đó, do thời tiết mưa to kèm dông lốc và sấm sét dẫn đến hệ thống bảo vệ an toàn điện toàn tuyến Metro 1 được kích hoạt.

Do đó, Ban Quản lý Đường sắt đô thị và Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 đã quyết định tạm dừng lịch trình chạy tàu, đưa tàu về các nhà ga nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và song song đó tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống của tuyến. Nhân viên nhà ga đã trấn an và hướng dẫn hành khách di chuyển an toàn.

Do trong giai đoạn đầu vận hành, việc quyết định dừng và rà soát toàn bộ hệ thống theo quy trình nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối là hết sức cần thiết tuy có ảnh hưởng, gây chậm trễ cho hành khách.

Sau kiểm tra và nhận thấy không có bất thường, các đơn vị liên quan đã quyết định cho phép đoàn tàu hoạt động trở lại.