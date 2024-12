TP.HCM mênh mông nước sau trận mưa trắng trời, kẹt xe khắp nơi, người dân mỏi tay tát nước, thông ống cống

Cơn mưa trái mùa vào chiều 27/12 với vũ lượng lớn, kéo dài suốt nhiều giờ khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập úng, giao thông ùn ứ vào giờ tan tầm. Bên cạnh đó, trận mưa trái mùa còn gây ngập úng cục bộ nhiều nơi trên địa bàn TP.HCM như quận Bình Tân, TP Thủ Đức, quận Tân Phú, quận 12...

Cơn mưa trắng trời kéo dài hàng giờ khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, mênh mông biển nước

Giao thông qua nhiều tuyến đường ùn ứ kéo dài, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong những giờ qua mây dông phát triển gây mưa kèm dông, sét trên hầu hết các khu vực ở TP.HCM. Ngoài ra, vùng mây đang phát triển mạnh ở khu vực Đồng Nai, Bình Dương.

Dự báo trong những giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét cho khu vực các quận huyện trên, sau mở rộng ra toàn TP. Lượng mưa phổ biến từ 5-20mm, có nơi trên 30mm.

Nước tràn vào trong nhà khiến một số hộ dân không kịp trở tay phải liên tục tát nước ra ngoài

Một số người dân phải thông cống để nước thoát nhanh hơn, hạn chế tình trạng nước ngập vào bên trong nhà

Trong ngày mai, áp cao lạnh lục địa tăng cường trở lại tác động trực tiếp đến các tỉnh Bắc Bộ - Bắc - Trung Trung Bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hạ nhẹ trục cuống phía Nam qua Nam Trung Bộ lấn Tây.

Do đó, TP HCM và Nam Bộ khả năng sẽ tiếp tục có mưa. Thời tiết ngày mai (28-12) chủ yếu có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nới (mưa sẽ xuất hiện chủ yếu ở các tỉnh miền Tây). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-26 độ C, cao nhất từ 20-33 độ C.

Vài ngày tới, hình thái thời tiết sẽ tiếp tục thay đổi, nhiễu động gió Đông trên cao có xu hướng hoạt động từ ngày 1 đến 3-2025 và mưa cũng có xu hướng gia tăng hơn vào ngày nhiễu động gió hoạt động.