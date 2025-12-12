Thông tin mới nhất từ Cục Thuế về chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai, người dân cần biết kẻo mất quyền lợi

Sáng 12/12, Cục Thuế đã tổ chức Hội nghị tập huấn, giới thiệu Cổng trải nghiệm dành cho hộ, cá nhân kinh doanh và họp kiểm đếm tình hình thực hiện Đề án, Kế hoạch chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai.

Phó Cục trưởng Mai Sơn cho biết, Cục Thuế tổ chức Hội nghị tập huấn, giới thiệu Cổng trải nghiệm dành cho hộ, cá nhân kinh doanh là hoạt động quan trọng nhằm triển khai Quyết định số 3389/QĐ-BTC của Bộ Tài chính phê duyệt Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán”; đồng thời cụ thể hóa Kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” của ngành Thuế.

Từ năm 2026, ngành Thuế sẽ thực hiện chuyển đổi toàn diện từ phương thức thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh. Trong bối cảnh đó, nhiều hộ kinh doanh còn bày tỏ tâm lý lo lắng khi nghe đến việc “xóa bỏ thuế khoán” như: kê khai sai; không nắm chắc quy định; nộp thuế chưa đúng và lo bị xử phạt vi phạm hành chính.

Cục Thuế chính thức giới thiệu Cổng trải nghiệm dành cho hộ, cá nhân kinh doanh (Ảnh: Cục Thuế)

Qua hội nghị tập huấn, Cục Thuế giới thiệu chính thức Cổng trải nghiệm dành cho hộ, cá nhân kinh doanh với trải nghiệm được thiết kế như một “môi trường giả lập” hoàn chỉnh, cung cấp cho người nộp thuế được tiếp cận trực quan để làm quen với toàn bộ quy trình quản lý thuế hiện đại: từ đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế đến đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử.

Theo lãnh đạo Cục Thuế, Cổng trải nghiệm không chỉ dành cho hộ kinh doanh truyền thống tại chợ, tuyến phố, cửa hàng mà còn cho cả các hộ, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, hoạt động cho thuê bất động sản… để mọi nhóm đối tượng đều có thể thực hành phù hợp với đặc thù hoạt động của mình.

“Điểm ưu việt của Cổng trải nghiệm là tạo ra một 'không gian an toàn'. Tại đây, người nộp thuế được thao tác thử, được phép sai và sửa lại mà hoàn toàn không phát sinh nghĩa vụ tài chính thực tế, không chịu rủi ro pháp lý hay chế tài xử phạt", Phó Cục trưởng Mai Sơn cho biết.

Theo Phó Cục trưởng, với Cổng trải nghiệm, cơ quan thuế phải đáp ứng được mục tiêu là đến khi bước vào kỳ kê khai chính thức, các hộ, cá nhân kinh doanh đã quen với quy trình, thành thục thao tác, hiểu rõ từng bước và tự tin thực hiện.

Tập trung một số nhiệm vụ để hỗ trợ người dân sau khi bỏ thuế khoán

Để công tác triển khai thực tiễn Cổng trải nghiệm dành cho hộ, cá nhân kinh doanh trên phạm vi toàn quốc được chu đáo, đồng bộ, từ đó hỗ trợ tối đa cho người nộp thuế, Phó Cục trưởng Mai Sơn đề nghị các Ban, đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục Thuế và các Thuế tỉnh, thành phố và các Thuế cơ sở phải tập trung một số yêu cầu nhiệm vụ.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn tại Hội nghị (Ảnh: Cục Thuế)

Một là, chủ động quán triệt tới các bộ phận, công chức liên quan đến công tác quản lý, hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh nắm chắc các chức năng trên Cổng trải nghiệm để kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế; đồng thời thiết lập và công khai rõ ràng các đường dây nóng, địa chỉ thư điện tử, đầu mối hỗ trợ chuyên trách về Cổng trải nghiệm đối với hộ, cá nhân kinh doanh;

Hai là, tiếp tục bố trí lực lượng hỗ trợ trực tiếp theo phương châm “cầm tay chỉ việc” tại các điểm hỗ trợ cố định và các tổ hỗ trợ lưu động: tại các chợ truyền thống, tuyến phố thương mại, khu vực tập trung nhiều hộ, cá nhân kinh doanh; mục tiêu là tạo điều kiện tối đa để hộ, cá nhân kinh doanh kịp thời trải nghiệm Cổng trước khi bước vào kỳ kê khai chính thức năm 2026;

Ba là, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, đại lý thuế và doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ để tổ chức các buổi hướng dẫn ngắn, lớp tập huấn tại chỗ; thiết kế nội dung, thời lượng và cách thức triển khai phù hợp với từng nhóm ngành nghề, độ tuổi, mức độ tiếp cận công nghệ thông tin của hộ, cá nhân kinh doanh, bảo đảm tiêu chí dễ hiểu, dễ làm, dễ thực hành;

Bốn là, thường xuyên rà soát, tổng hợp các vướng mắc, góp ý của hộ, cá nhân kinh doanh phát sinh trong quá trình trải nghiệm; báo cáo, gửi về Cục Thuế theo đúng đầu mối hướng dẫn để kịp thời chỉnh sửa, hoàn thiện Cổng, đồng thời cập nhật vào bộ tài liệu, cẩm nang hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh khi chuyển sang phương thức kê khai.