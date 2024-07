Thông tin hiếm hoi về bố mẹ Song Hye Kyo: Kết hôn năm 18 tuổi rồi vội vã ly hôn, ông nội phải đảm nhận vai trò bất ngờ

Mới đây, netizen bất ngờ "đào" lại câu chuyện cũ về quá khứ gia đình Song Hye Kyo. Được biết, cách đây 8 năm, trong chương trình Star Talk Show của TV Chosun phát sóng ngày 14/7 đã trở thành đề tài gây sốt mạng xã hội khi nhắc tới gia cảnh của Song Hye Kyo. Và giờ đây, những nội dung trong chương trình đó bất ngờ được đào lại và ngay lập tức thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Trong chương trình phát sóng ngày hôm đó, Baek Eun Young - một phóng viên giải trí cho biết: "Song Hye Kyo có một quá khứ đáng buồn. Cha mẹ cô bằng tuổi nhau, đều sinh năm 1964 và kết hôn khi còn khá trẻ, lúc ấy họ mới 18 tuổi. Sau 1 năm kết hôn, Song Hye Kyo ra đời. Họ ly hôn sau 9 năm chung sống". Người ta nói rằng lý do tài chính, sự khác biệt về tính cách và các vấn đề trong cuộc sống là lý do dẫn tới ly hôn.

Trong khi bố mẹ Song Hye Kyo chưa từng lộ diện thì truyền thông đã có may mắn được gặp ông Song In Wan - ông nội của nữ diễn viên họ Song. Thời điểm cuộc phỏng vấn diễn ra, Song Hye Kyo khoảng 24 tuổi và đang là ngôi sao đình đám của làng giải trí Hàn. Theo lời kể của ông Song In Wan, bố của Song Hye Kyo tên là Song Dae Seop và là con trai cả trong gia đình.

Câu chuyện được ông nội của Song Hye Kyo tiết lộ rằng con trai cả của ông - Song Dae Seop đã chuyển từ Seoul tới Daegu để học cấp 3. Tại đây Song Dae Seop đã gặp Kim - một cô gái cùng tuổi và cả hai sớm nảy sinh tình cảm. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Song Dae Seop và Kim đã quyết định kết hôn. Tất nhiên, quyết định này của cả hai gặp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình vì cả hai còn quá trẻ.

Tuy nhiên, bất chấp điều này hai người vẫn quyết định kết hôn và 1 năm sau đó Song Hye Kyo chào đời.

"Vì khi đó các con đều còn nhỏ nên tôi là người chuẩn bị mọi thủ tục cho việc kết hôn và tổ chức đám cưới. Sau khi kết hôn, hai con ở với chúng tôi khoảng 6 tháng rồi sau đó quyết định dọn về Daegu ở riêng", ông nội Song Hye Kyo chia sẻ.

Theo ông nội Song Hye Kyo trong suốt một thời gian dài ông đều nghĩ rằng các con mình đang sống rất tốt bởi mỗi mùa hè con trai cùng con dâu và cháu gái đều lên Seoul thăm mọi người. Tuy nhiên, vào năm 1989, bà Kim - mẹ của Song Hye Kyo bất ngờ đưa con gái đến Seoul. Khi ấy, Song Hye Kyo vừa tròn 9 tuổi và đang học lớp 3.

"Lúc đầu chúng tôi nghĩ bọn trẻ định ở tách nhau ra một thời gian. Tuy nhiên hoá ra là chúng đã ly hôn. Con trai tôi ở Daegu, con dâu và cháu gái tôi ở Seoul. Tôi là người duy nhất mà cháu gái và con dâu có thể nhận được sự giúp đỡ tại Seoul nên tôi đã cố gắng có thể bù đắp phần nào", ông nội Song Hye Kyo chia sẻ.

Tuy nhiên, trên thực tế thì bà Kim và bố chồng không mấy thân thiết. Mặc dù không gần gũi với gia đình bên chồng nhưng bà Kim không cấm đoán gia đình bên nội gặp gỡ và thăm con gái. Ông nội cũng không làm được gì nhiều cho Song Hye Kyo ngoài việc thay mặt bố của cô tham dự lễ tốt nghiệp cấp 2, cấp 3 của nữ diễn viên. Người này tiết lộ, con trai ông không xem nhiều bộ phim Song Hye Kyo đóng, đặc biệt không dám xem những cảnh nữ diễn viên khóc vì luôn cảm thấy có lỗi với con gái mình.

Mẹ của Song Hye Kyo, mặc dù là một người phụ nữ đơn thân nhưng đã nuôi dạy con mình rất tốt. Dù dành rất nhiều tình yêu thương cho con nhưng mẹ Song Hye Kyo không hề nuông chiều khi nuôi dạy con. Đó cũng là lý do Song Hye Kyo có khả năng tự lập từ rất sớm.

Choi Young Il - một nhà phê bình văn hoá cho biết: "Song Hye Kyo hẳn đã có 1 tuổi thơ cô đơn nhưng cô ấy đã nhận được rất nhiều tình yêu thương từ mẹ mình. Mẹ của Song Hye Kyo đã chụp rất nhiều ảnh của con gái, từ bức ảnh bĩu môi cho tới những khung hình chạy nhảy hay đang ngủ... Thực tế là bà ấy đã tích luỹ rất nhiều hình ảnh về con gái mình. Đó là một người phụ nữ rất yêu con".

Giáo sư Lee Ho Seon - cố vấn tâm lý gia đình cho biết: "Mẹ Song Kye Kyo yêu con nhưng không hề nuông chiều con gái". Người này cũng suy đoán: "Có vẻ như mẹ của Song Hye Kyo đã nuôi dạy con gái mình một cách thật sự mạnh mẽ". Theo giáo sư Lee, mẹ của Song Hye Kyo đã dạy cô rằng: "Ngay cả khi một ngày nào đó mẹ biến mất thì con cũng phải sống thật tốt".

Và Song Hye Kyo đã trở nên vô cùng tự lập nhờ cách nuôi dạy này của mẹ. Song Hye Kyo cũng từng nói về mẹ: "Đôi khi bà giống như 1 người chị, lúc thì giống như một người bạn. Bà là người mẹ tốt nhất của tôi". Người ta nói rằng mỗi khi có chuyện vui thì Song Hye Kyo sẽ ngay lập tức tới gặp mẹ mình. Chính mẹ là người đưa Song Hye Kyo đi mua chiếc xe ô tô đầu tiên trong cuộc đời mình. Và món quà đầu tiên Song Hye Kyo tặng mẹ sau khi trở thành ngôi sao nổi tiếng đó chính là căn biệt thự trị giá 6 tỷ won.

Tuy nhiên, khi Song Hye Kyo buồn cô lại không muốn tâm sự với mẹ vì không muốn mẹ phải suy sụp vì mình. "Bởi vì mẹ không thể nhìn thấy tôi buồn", Song Hye Kyo chia sẻ.