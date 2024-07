Điểm mặt tình cũ và vợ của dàn nam thần xứ Hàn: Toàn hàng khủng nhưng riêng Song Hye Kyo vẫn được nhắc tận 3 lần

Mới đây, một diễn đàn mạng xã hội có đăng tải bài viết với nội dung điểm mặt dàn tình cũ và vợ của các nam thần hàng đầu xứ Hàn như: Song Joong Ki, Hyun Bin, Lee Byung Hun... Đáng chú ý phải nói đến chính là Song Hye Kyo khi người đẹp "The Glory" bị nhắc tới tận 3 lần.

Song Hye Kyo - Katy Louise Saunders

Nói tới một trong những mối tình "tai tiếng" nhất của Song Hye Kyo chắc chắn chẳng thể thiếu Song Joong Ki. Kể từ khi công khai hẹn hò, đám cưới cho tới lúc ly hôn, mối quan hệ giữa Song Hye Kyo và Song Joong Ki luôn là tiêu điểm được công chúng quan tâm.

Nếu như thời điểm ly hôn, dư luận đều chĩa "mũi dùi" về phía Song Hye Kyo thì hiện tại sau khi Song Joong Ki công khai hẹn hò rồi kết hôn cũng như có con với bà xã ngoại quốc Katy Louise Saunders thì mỹ nhân "The Glory" lại được bênh vực. Không những vậy nhiều netizen còn đặt Song Hye Kyo và Katy Louise Saunders lên bàn cân so sánh.

Song Hye Kyo được đặt lên bàn cân so sánh với bà xã ngoại quốc của Song Joong Ki

Song Hye Kyo có danh tiếng mang tầm quốc tế khi là nữ diễn viên hạng S, sở hữu danh hiệu Đại sứ Thương hiệu toàn cầu cho nhiều hãng thời trang, trang sức cao cấp thế giới. Trong khi đó, Katy Louise Saunders - bà xã Song Joong Ki là giáo viên dạy tiếng Anh sau khi rời khỏi làng giải trí.

Về ngoại hình, Song Hye Kyo được xếp vào hàng tượng đài nhan sắc hàng đầu xứ Hàn. Trong khi đó, vợ Song Joong Ki là mỹ nhân ngoại quốc sở hữu nhan sắc cuốn hút cùng thân hình nóng bỏng.

Song Hye Kyo - Son Ye Jin

Tiếp đó, Song Hye Kyo lại được đặt lên bàn cân so sánh với Son Ye Jin - bà xã Hyun Bin. Theo đó, Hyun Bin là một trong những mối tình được Song Hye Kyo thừa nhận công khai. Tuy nhiên, mối tình này cũng không kéo dài lâu và được cho là nhạt nhòa nhất trong tình trường của mỹ nhân "The Glory". Hiện tại, Hyun Bin đang có cuộc sống hạnh phúc bên bà xã Son Ye Jin cùng con trai đầu lòng đáng yêu.

Song Hye Kyo và Son Ye Jin có màn so sánh bất phân thắng bại

Đặt Song Hye Kyo và Son Ye Jin lên so sánh cư dân mạng không khỏi đau đầu. Bởi, cả Song Hye Kyo và bà xã Hyun Bin đều sở hữu nhan sắc cũng như sự nghiệp thuộc hàng Top ở showbiz xứ Hàn. Trong khi Song Hye Kyo là tường thành nhan sắc xứ Hàn thì Son Ye Jin được gọi với danh xưng "tình đầu quốc dân".

Về sự nghiệp, Song Hye Kyo nổi tiếng là nữ hoàng rating với mảng truyền hình, thì Son Ye Jin lại thành công ở lĩnh vực điện ảnh với vô số giải thưởng lớn nhỏ.

Cả hai đều có sự nghiệp lẫn nhan sắc xuất sắc

Song Hye Kyo - Lee Min Jung

Mối tình đầu của Song Hye Kyo chính là tài tử đào hoa Lee Byung Hun. Hiện tại, Lee Byung Hun cũng đang có cuộc sống hạnh phúc bên bà xã Lee Min Jung cùng 2 nhóc tì dễ thương.

Song Hye Kyo tiếp tục thắng thế trước bà xã Lee Byung Hun

Song Hye Kyo là nữ diễn viên hạng S gây tiếng vang với nhiều vai diễn thành công. Trong khi đó, Lee Min Jung cũng là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ. Gây chú ý nhất chính là vai phụ trong "Vườn sao băng".

YoonA - Lee Da In

Sau khi Lee Seung Gi nên duyên với Lee Da In, YoonA liên tục bị "gọi tên". Bởi trước khi kết hôn với Lee Da In, Lee Seung Gi từng có mối tình ngọt ngào với center của SNSD.

Theo cư dân mạng, YoonA được công nhận có "visual" đỉnh nhất nhì Kpop. Trong khi đó, vợ Lee Seung Gi lại mang tới vẻ đẹp nhẹ nhàng, dịu dàng.

YoonA chiếm ưu thế trước vợ Lee Seung Gi cả về nhan sắc lẫn danh tiếng

Tuy nhiên, hình ảnh của Lee Da In lại không nhận được thiện cảm từ công chúng. Nguyên nhân là vì bố mẹ nữ diễn viên vướng vào vụ lừa đảo tài chính. Điều này cũng là lý do chính khiến chuyện kết hôn của Lee Seung Gi và Lee Da In bị fans phản đối kịch liệt.