Thống kê 2025: Người dân nước nào có chỉ số IQ cao nhất Đông Nam Á?

Chỉ số thông minh có tên tiếng Anh là Intelligence quotient, được viết tắt là IQ. Khái niệm này được một nhà khoa học người Anh tên Francis Galton đưa ra vào cuối thế kỷ 19. Từ đó đến nay, mỗi khi muốn đo lường trí thông minh, IQ lại được nhắc đến.

Người dân nước nào thông minh nhất Đông Nam Á?

Theo báo cáo về chỉ số thông minh IQ năm 2025 của World Population Review (WPR), chỉ số IQ trung bình của người dân Singapore là 105, cao nhất khu vực Đông Nam Á và đứng thứ 8 thế giới.

Lào là quốc gia có chỉ số IQ trung bình thấp nhất khu vực Đông Nam Á với 92 điểm. Xếp trên Lào là Indonesia (93), Campuchia (94), Philippines (96,7), Myanmar (97,4).

Brunei và Timor-Leste không được đề cập trong báo cáo năm 2025 của World Population Review.

Chỉ số IQ của Singapore cao nhất khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc là quốc gia thông minh nhất thế giới

Xét phạm vi toàn cầu, người dân Trung Quốc có chỉ số IQ cao nhất với 107 điểm. Kết quả này dựa trên dữ liệu bài kiểm tra IQ quốc tế (IIT) của hơn 1,3 triệu người, ở gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trong năm 2024, cùng kết quả khảo sát học sinh PISA năm 2022 và một số nghiên cứu về IQ của các chuyên gia.

Người Việt Nam xếp thứ mấy thế giới về chỉ số IQ?

Theo báo cáo từ World Population Review, chỉ số IQ trung bình của người dân Việt Nam là 100, xếp thứ 27 thế giới. Mức này ngang bằng với nhiều quốc gia khác như Malaysia, Phần Lan, Bỉ, Hy Lạp…

Người có IQ cao nhất thế giới hiện nay là người nước nào?

Kim Young-hoon (35 tuổi) người Hàn Quốc, được công nhận là người có chỉ số IQ cao nhất từng được ghi nhận, theo The Korea Herald. Thông báo này được Hội đồng Thể thao Trí tuệ Thế giới đưa ra năm 2024. WMSC cho biết Kim đã đạt số điểm IQ đáng kinh ngạc là 276 tại Giải vô địch Trí nhớ Thế giới. Chàng trai Hàn Quốc đã thiết lập một chuẩn mực toàn cầu mới trong lĩnh vực trí thông minh.

Danh sách 10 quốc gia có chỉ số IQ cao nhất thế giới

Dưới đây là bảng thống kê TOP 10 quốc giađứng đầu trong danh sách IQ trung bình 2025 do WPR tổng hợp:

