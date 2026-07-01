Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng VNeID

Một thay đổi quan trọng liên quan đến ứng dụng VNeID chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7.

Từ ngày 1/7/2026, nhiều thủ tục đăng kiểm phương tiện sẽ được thực hiện theo phương thức điện tử khi Thông tư 30/2026 của Bộ Xây dựng chính thức có hiệu lực.

Đáng chú ý, chủ xe được phép sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe điện tử trên ứng dụng VNeID hoặc VNeTraffic thay cho bản giấy khi làm thủ tục đăng kiểm, đánh dấu thêm một bước tiến trong quá trình chuyển đổi số lĩnh vực giao thông.

Tại Hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực đăng kiểm phương tiện giao thông đường bộ diễn ra chiều 26/6, ông Nguyễn Đông Phong, Trưởng phòng Phương tiện giao thông đường bộ (Cục Đăng kiểm Việt Nam), cho biết Thông tư 30/2026 thay thế toàn bộ Thông tư 47 trước đây, đồng thời bổ sung nhiều quy định nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính và thúc đẩy số hóa hoạt động đăng kiểm.

Từ ngày 1/7/2026, chủ xe có thể xuất trình đăng ký xe điện tử trên VNeID và VNeTraffic để làm thủ tục đăng kiểm. (Ảnh minh họa)

Theo quy định mới, khi thực hiện thủ tục miễn kiểm định lần đầu hoặc kiểm định định kỳ, chủ phương tiện có thể xuất trình giấy đăng ký xe điện tử đã được tích hợp trên tài khoản định danh điện tử VNeID hoặc ứng dụng VNeTraffic thay cho giấy đăng ký bản giấy. Việc công nhận giá trị pháp lý của giấy tờ điện tử được kỳ vọng sẽ giúp người dân giảm số lượng giấy tờ phải mang theo, đồng thời tạo điều kiện để các thủ tục được thực hiện hoàn toàn trên môi trường số.

Bên cạnh đó, Thông tư 30/2026 cũng quy định việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cục Đăng kiểm Việt Nam, cơ quan đăng ký xe và các cơ sở đăng kiểm. Nhờ đó, người dân sẽ không còn phải nhiều lần nộp lại những giấy tờ đã có trên hệ thống.

Theo ông Nguyễn Đông Phong, chỉ trong trường hợp dữ liệu điện tử chưa được đồng bộ hoặc phát sinh sự cố kỹ thuật, chủ phương tiện mới cần bổ sung hồ sơ bản giấy.

Một điểm mới khác là kết quả kiểm định sẽ được quản lý chủ yếu dưới dạng điện tử. Theo đó, giấy chứng nhận kiểm định điện tử sẽ là hình thức lưu trữ chính trên hệ thống phần mềm của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Nếu có nhu cầu, chủ xe vẫn có thể được cấp bản giấy, tuy nhiên giấy chứng nhận sẽ được in trực tiếp từ hệ thống trên giấy thông thường thay vì sử dụng phôi như trước.

Thông tư mới cũng bãi bỏ yêu cầu nộp bản cà số khung, số máy. Thay vào đó, người dân chỉ cần cung cấp ảnh chụp rõ số khung và số động cơ theo đúng quy định.

Đối với hồ sơ miễn kiểm định lần đầu, chủ xe phải bổ sung hai ảnh tổng thể của phương tiện được chụp ở góc 30-45 độ từ phía trước và phía sau. Trong mỗi ảnh, phương tiện phải chiếm ít nhất 75% diện tích khung hình và hiển thị đầy đủ thời gian chụp.

Ngoài ra, Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng hoặc Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe nhập khẩu cũng chỉ phải nộp khi dữ liệu điện tử chưa được chia sẻ hoặc hệ thống gặp sự cố. Nếu thông tin đã được kết nối trên Cổng thông tin một cửa quốc gia hoặc cơ sở dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam, chủ phương tiện sẽ không cần nộp lại các giấy tờ này.

Đáng chú ý, Thông tư 30/2026 mở rộng phương thức tiếp nhận hồ sơ đăng kiểm. Người dân có thể lựa chọn nộp hồ sơ thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, ứng dụng đăng kiểm, trực tiếp tại bất kỳ cơ sở đăng kiểm nào trên toàn quốc hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, những thay đổi này không chỉ góp phần cắt giảm thủ tục hành chính, giảm giấy tờ cho người dân mà còn tạo nền tảng cho việc quản lý phương tiện bằng dữ liệu số, phù hợp với lộ trình chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông.

Theo Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi