Thông báo quan trọng đến người thường xuyên giao dịch chuyển khoản

Người thường xuyên nhận thanh toán bằng chuyển khoản cần nên lưu ý.

Cùng với sự phát triển của thanh toán không dùng tiền mặt, các thủ đoạn lừa đảo liên quan đến chuyển khoản ngân hàng cũng ngày càng tinh vi.

Đặc biệt, những người kinh doanh online, chủ cửa hàng hoặc thường xuyên nhận thanh toán qua tài khoản ngân hàng đang trở thành nhóm đối tượng bị nhắm đến nhiều nhất.

Theo Trang Thông tin điện tử Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam phường Phước Long (Đồng Nai), một trong những chiêu trò phổ biến hiện nay là làm giả hình ảnh chuyển khoản thành công hoặc tin nhắn thông báo giao dịch từ ngân hàng. Sau khi chốt đơn hàng, kẻ gian gửi cho người bán ảnh chụp màn hình hoặc thông báo giả nhằm tạo lòng tin, khiến nạn nhân vội vàng giao hàng.

Người thường xuyên nhận thanh toán bằng chuyển khoản cần nên lưu ý, chỉ nên giao hàng hoặc bàn giao tài sản sau khi xác nhận tiền đã vào tài khoản. (Ảnh: Trang Thông tin điện tử Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam phường Phước Long (Đồng Nai))

Tuy nhiên, thực tế số tiền chưa hề được chuyển vào tài khoản của người bán. Không ít trường hợp đã mất điện thoại, xe máy hoặc nhiều tài sản có giá trị vì chỉ kiểm tra ảnh chuyển khoản mà không đối chiếu trực tiếp số dư trong tài khoản ngân hàng.

Trước thủ đoạn này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nên tin vào ảnh chụp giao dịch hay tin nhắn báo có. Chỉ nên giao hàng hoặc bàn giao tài sản sau khi xác nhận tiền đã thực sự được ghi nhận trong tài khoản của mình.

Bên cạnh hình thức giả chuyển khoản, các đối tượng còn mạo danh Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát hoặc ngân hàng để gọi điện, gọi video cho người dân. Kẻ gian thường đưa ra các lý do như tài khoản liên quan đến vụ án, có dấu hiệu rửa tiền hoặc cần xác minh giao dịch, sau đó yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào một tài khoản khác hoặc cung cấp thông tin bảo mật.

Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, Công an không yêu cầu người dân chuyển tiền để phục vụ điều tra, cũng không yêu cầu cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng hay thông tin tài khoản qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Đây đều là những dấu hiệu điển hình của hành vi lừa đảo.

Để bảo vệ tài sản, người dân cần giữ bình tĩnh trước những yêu cầu chuyển tiền khẩn cấp, không truy cập các đường link không rõ nguồn gốc, không chia sẻ mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc dữ liệu cá nhân cho bất kỳ ai.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần dừng ngay các giao dịch, lưu giữ các thông tin liên quan như số điện thoại, tin nhắn, hình ảnh, tài khoản nhận tiền và nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.

Cơ quan chức năng cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh các hình thức lừa đảo trực tuyến liên tục biến đổi, việc kiểm tra kỹ thông tin trước khi chuyển tiền, giao hàng hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân là biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ tài sản trước các chiêu trò ngày càng tinh vi.

Theo Trang Thông tin điện tử Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam phường Phước Long (Đồng Nai)



