Người dân đang sử dụng điện chú ý thông báo mới nhất từ EVN

EVN thông báo tới khách hàng sử dụng điện chú ý.

Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) cho biết thời gian gần đây xuất hiện nhiều trường hợp các đối tượng giả danh nhân viên ngành điện liên hệ khách hàng với lý do thông báo lịch thay công tơ điện tử. Sau khi tạo lòng tin, các đối tượng yêu cầu người dân nộp nhiều khoản phí trái phép.

Theo phản ánh, kẻ gian thường thông báo khách hàng nằm trong diện thay công tơ điện tử định kỳ, sau đó yêu cầu thanh toán từ vài trăm nghìn đồng đến hàng triệu đồng với lý do "phí mua công tơ mới" hoặc "chi phí nhân công lắp đặt".

EVNHCMC vừa phát đi cảnh báo về tình trạng mạo danh nhân viên điện lực để thu tiền thay công tơ điện tử. Người dân được khuyến cáo không chuyển tiền hoặc thanh toán bất kỳ khoản phí nào. (Ảnh: EVN)

Tinh vi hơn, một số đối tượng còn yêu cầu khách hàng chuyển khoản tiền đặt cọc vào tài khoản cá nhân để được "xếp lịch kỹ thuật viên" đến thay công tơ.

Trong một số trường hợp, các đối tượng còn tự ý tháo công tơ cũ và lắp đặt thiết bị không rõ nguồn gốc nhằm thu tiền mặt của người dân, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn điện cũng như tài sản.

Thay công tơ điện tử không thu bất kỳ khoản phí nào

Trước tình trạng trên, EVNHCMC khẳng định việc thay thế công tơ định kỳ hoặc nâng cấp từ công tơ cơ sang công tơ điện tử đều do ngành điện thực hiện hoàn toàn miễn phí.

Đơn vị nhấn mạnh khách hàng không phải thanh toán bất kỳ khoản tiền nào liên quan đến việc thay công tơ, đồng thời không chuyển khoản hoặc nộp tiền cho cá nhân tự xưng là nhân viên điện lực nếu chưa được xác minh.

Theo EVNHCMC, mọi yêu cầu thu tiền trực tiếp hoặc đề nghị chuyển khoản vào tài khoản cá nhân với lý do thay công tơ đều có dấu hiệu bất thường và người dân cần đặc biệt cảnh giác.

Chỉ xác minh thông tin qua kênh chính thức

Để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo, EVNHCMC khuyến cáo khách hàng chỉ tiếp nhận thông tin về lịch thay công tơ từ các kênh truyền thông chính thức của đơn vị.

EVNHCMC khẳng định mọi hoạt động thay thế công tơ đều được thực hiện miễn phí. (Ảnh minh hoạ)

Khi nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn nghi ngờ mạo danh ngành điện, người dân nên chủ động xác minh thông tin thông qua Tổng đài Chăm sóc khách hàng 1900 54 54 54 hoặc các kênh chính thức của EVNHCMC như website, ứng dụng EVNHCMC, Fanpage Facebook "Tổng công ty Điện lực TP.HCM", Fanpage Zalo "TCT Điện lực TP.HCM - EVNHCMC", email chăm sóc khách hàng và Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

EVNHCMC cũng đề nghị khách hàng kịp thời phản ánh các trường hợp có dấu hiệu giả danh, thu phí không rõ ràng để cơ quan chức năng có biện pháp xử lý, ngăn chặn các hành vi lừa đảo đang có xu hướng gia tăng.

Theo EVN