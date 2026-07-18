Google Maps có thay đổi mới mà hàng triệu người dùng cần biết

Google đang tiếp tục mở rộng khả năng của Google Maps bằng việc tích hợp sâu hơn tính năng Ask Maps vào quá trình lập lộ trình di chuyển.

Gần đây, Google đã không ngừng cải tiến và giới thiệu nhiều tính năng mới cho ứng dụng Google Maps, đặc biệt trong bối cảnh trợ lý AI Gemini ngày càng thông minh hơn.

Tiêu biểu là tính năng Ask Maps đã được triển khai từ tháng 3, cho phép người dùng tìm kiếm địa điểm mới, trải nghiệm và nhận đề xuất cá nhân hóa thông qua công nghệ Gemini và kho kiến thức phong phú của Maps.

Hiện tại, Google đang nỗ lực mở rộng tính năng này để phục vụ người dùng tốt hơn. Theo ghi nhận từ trang Android Authority, trong phiên bản mới nhất của Google Maps (v26.29.01.946673643), tính năng “Ask Maps" đã được tích hợp sâu hơn vào ứng dụng.

Sau khi thử nghiệm, các biên tập viên nhận thấy tính năng này đã xuất hiện trên màn hình chính và trong danh sách địa điểm của Google Maps.

Theo đó, Ask Maps có thể xuất hiện ngay trong màn hình chỉ đường khi người dùng lên kế hoạch cho một chuyến đi. Google Maps sẽ hiển thị một số câu hỏi gợi ý như “Tuyến đường nào có phong cảnh đẹp nhất?” hoặc “Nên khởi hành vào thời điểm nào để tránh ùn tắc?”.

Ở cuối màn hình, ứng dụng cũng có thể bổ sung nút “Ask Maps”. Khi lựa chọn, người dùng sẽ được đưa đến một cửa sổ trò chuyện riêng để đặt câu hỏi liên quan đến hành trình.

Các gợi ý này hiện chỉ xuất hiện khi người dùng chọn hình thức di chuyển bằng ô tô, xe đạp hoặc đi bộ. Trong khi đó, tùy chọn phương tiện công cộng chưa được hỗ trợ.

Theo Android Authority, nguyên nhân có thể là người sử dụng xe buýt hoặc tàu điện ngầm ít quan tâm đến một số vấn đề như chỗ đỗ xe hoặc lựa chọn cung đường.

Tính năng mới hiện chưa được kích hoạt rộng rãi và vẫn đang trong quá trình phát triển. Điều này cho thấy Google đang muốn biến Ask Maps thành một công cụ hỗ trợ trực tiếp hơn trong quá trình người dùng lên kế hoạch di chuyển, thay vì chỉ dừng ở việc tìm kiếm địa điểm hoặc nhận đề xuất.