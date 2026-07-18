Xem bóng đá cực ngầu, thoải mái bật tắt âm thanh sân cỏ hay tiếng bình luận theo ý thích

Với Samsung AI TV, tín đồ bóng đá có thể dễ dàng làm chủ nhịp độ, tiết tấu, không khí trận đấu thông qua chế độ Tách âm thanh theo yêu cầu bằng AI. Đây là trào lưu đang được hưởng ứng mạnh mẽ trong mùa cao điểm bóng đá năm nay.

Tương tác hai chiều cùng âm thanh trận đấu

Với rất nhiều tín đồ bóng đá hiện nay, việc thưởng thức các trận đấu trên TV vẫn là trải nghiệm tương tác một chiều. Ngoài việc theo dõi diễn biến trận đấu, khán giả rất khó can thiệp vào các yếu tố khác như âm thanh sân cỏ hay tiếng bình luận. Thực tế, trong nhiều tình huống gay cấn, âm thanh của cổ động viên trên sân có thể lấn lướt cả giọng bình luận viên, khiến người xem khó tiếp nhận thông tin. Ngược lại, trước những giờ phút quan trọng như đá penalty, việc bình luận viên liên tục đưa ra phân tích cũng làm khán giả bị phân tâm không ít.

Khi Samsung giới thiệu dòng sản phẩm AI TV mới, với khả năng chủ động bật tắt âm thanh trận đấu, người yêu bóng đá như được gỡ bỏ nút thắt trải nghiệm bấy lâu. Thương hiệu TV tiên phong thế giới 20 năm liên tiếp không chỉ nhận được sự ủng hộ của khán giả với tính năng độc đáo kể trên, mà còn tạo nên xu hướng thưởng thức bóng đá hoàn toàn mới trong cộng đồng người hâm mộ.

Để can thiệp được vào yếu tố âm thanh trận đấu, Samsung sử dụng Chế độ Tách âm thanh theo yêu cầu bằng AI (AI Sound Controller). Tính năng này cho phép AI phân tích và tách riêng tiếng bình luận, âm thanh khán giả và tiếng sân vận động để người dùng tùy chỉnh theo sở thích. Điều này đồng nghĩa với việc khán giả có thể tăng giảm âm lượng của từng loại âm thanh nói trên, thậm chí bật tắt mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Chẳng hạn muốn tập trung nghe tiếng bình luận, người dùng có thể chủ động giảm tiếng sân vận động. Nếu thích đắm mình hoàn toàn vào âm thanh sôi động của khán đài, bạn cũng có thể tắt tiếng bình luận bất cứ lúc nào. Đây được xem là hướng tiếp cận công nghệ độc đáo, thực tế và hữu dụng mà Samsung mang đến cho người dùng ngay trong mùa lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tín đồ bóng đá hào hứng với trải nghiệm mới

Hiện chế độ Tách âm thanh theo yêu cầu bằng AI đã được Samsung trang bị trên toàn bộ dải sản phẩm AI TV mới, từ các sản phẩm cao cấp như Micro RGB, OLED, Neo QLED đến sản phẩm phổ thông như Mini LED, Crystal UHD. Nhờ đó, đông đảo người dùng đã có cơ hội trải nghiệm và đưa ra phản hồi vô cùng tích cực về tính năng này.

Reviewer Dương Dê đã có dịp trải nghiệm chế độ Tách âm thanh theo yêu cầu bằng AI trên TV Mini LED M80H 4K. Tính năng này giúp anh có thể chủ động tách riêng từng nguồn âm thanh để anh có thể ưu tiên phần mình muốn nghe nhất. Dương Dê chia sẻ trong video của mình: "Khi xem bóng đá, bạn có thể giảm tiếng cổ động viên để nghe tiếng bình luận viên rõ hơn hoặc ngược lại, cái này rất tiện lợi nhé".

Đồng quan điểm, kênh công nghệ ThinkView cũng đánh giá rất cao tính năng này trên TV OLED S95H 83 inch. Kênh này cho biết người dùng có thể điều khiển các lớp âm thanh bằng menu hoặc ra lệnh bằng giọng nói, mang đến sự tiện lợi tối đa trong quá trình sử dụng.

Ngoài việc bật tắt âm thanh trận đấu hoặc tiếng bình luận, tính năng mới trên Samsung AI TV còn được ứng dụng mạnh mẽ trong giải trí, phục vụ đam mê karaoke của không ít người dùng. Giờ đây, thay vì phải chờ các video karaoke được đăng tải trên mạng, người dùng có thể dùng tính năng Tách âm thanh theo yêu cầu bằng AI để tách riêng nhạc nền, tiếng hát, từ đó chủ động tạo ra nhạc nền karaoke cho riêng mình.

Bên cạnh Chế độ Tách âm thanh theo yêu cầu bằng AI, Samsung AI TV còn được trang bị nhiều tính năng tối ưu cho nội dung bóng đá như Chế độ Bóng đá AI (AI Soccer Mode) hay trợ lý Vision AI Companion (VAC) với khả năng giải đáp thông tin bằng hội thoại. Tất cả góp phần mang đến trải nghiệm vượt trội cho tín đồ bóng đá, nhất là khi Cúp Thế giới đang bước vào những trận đấu quan trọng nhất.

Hòa cùng nhịp đập thể thao, Samsung triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn: người dùng mua sắm các sản phẩm AI TV mới gồm Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED, Crystal UHD, The Frame sẽ nhận được ưu đãi lên đến 26 triệu, thăng hạng toàn diện trải nghiệm xem bóng đá với ngân sách tiết kiệm.

Ưu đãi bao gồm 3 năm bảo hành, trả góp 0%, tặng loa thanh S700D, loa tranh LS60D và gói ứng dụng giải trí. Người dùng còn nhận thêm ưu đãi lên đến 300.000 đồng khi lắp đặt Internet Viettel với tốc độ Gigabits, mang đến trải nghiệm mượt mà để không bỏ lỡ bất kỳ nhịp bóng nào. Ngoài ra, khi mua sắm loa tháp (Sound Tower), người dùng cũng nhận được ưu đãi tặng kèm micro để sẵn sàng bung nhạc hết nấc, bật chất cuồng nhiệt xuyên suốt mùa giải.