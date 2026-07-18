Từ ngày 15/8, 5 thủ tục hành chính, giấy tờ được miễn giảm lệ phí khi thực hiện trên VNeID

Từ ngày 15/8, khi hoàn thành việc tích hợp 5 loại giấy tờ cơ bản lên ứng dụng định danh quốc gia VNeID, công dân sẽ được miễn hoặc giảm đáng kể các loại phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến theo quy định mới.

Nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP quy định chi tiết về phát triển công dân số. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2026 đến ngày 28/02/2027.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của nghị quyết này là việc trao quyền quản lý khai thác dữ liệu cá nhân cho người dân, đồng thời có cơ chế bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dùng trên môi trường mạng.

Đặc biệt, nhà nước ban hành hàng loạt chính sách khuyến khích bằng tài chính. Việc ứng dụng định danh quốc gia sẽ tiếp tục được phát triển và mở rộng, mang lại tiện ích số toàn diện cũng như các ưu đãi miễn, giảm lệ phí cho những cá nhân tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Nghị quyết quy định về các nguyên tắc phát triển, đối tượng được hưởng các chính sách về phát triển công dân số; quyền lợi và trách nhiệm của công dân số; chính sách của Nhà nước khuyến khích công dân số; phát triển ứng dụng định danh quốc gia; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ số.

Theo Nghị quyết, công dân có quyền quản lý việc khai thác, sử dụng dữ liệu cá nhân của mình, được tiếp cận sử dụng các dịch vụ số và được pháp luật bảo vệ trước các hành vi xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của mình trên môi trường số. Công dân được hưởng các chính sách miễn, giảm phí, lệ phí khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các chính sách khác theo quy định pháp luật.

Nghị quyết quy định công dân hoàn thành việc tích hợp 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID tại Phụ lục I và thực hiện thủ tục hành chính đáp ứng điều kiện quy định tại Phụ lục II và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết này thì được miễn, giảm phí, lệ phí tương ứng của thủ tục hành chính đó.

Cụ thể, công dân hoàn thành việc tích hợp thành công Giấy chứng nhận đăng ký xe của phương tiện và 05 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID; thực hiện đăng ký cấp đổi, cấp lại, đăng ký tạm thời phương tiện giao thông qua dịch vụ công trực tuyến thì được miễn lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử hoàn thành việc tích hợp 05 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID; thực hiện đăng ký cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước qua dịch vụ công trực tuyến thì được miễn lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.

Nghị quyết cũng quy định giảm 10% mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất nhận chuyển nhượng khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng (chỉ áp dụng 1 lần duy nhất trong 1 năm, mức giảm tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ) đối với công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2, thực hiện khai và nộp lệ phí trước bạ bằng phương thức điện tử theo hướng dẫn của cơ quan thuế và đáp ứng một trong các điều kiện sau: Đã tích hợp thành công trên ứng dụng VNeID thông tin mã số thuế cá nhân, thông tin về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của bên chuyển nhượng và 05 loại thông tin, giấy tờ cơ bản theo quy định tại phụ lục I.

Đối với xe ôtô, xe môtô, giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, giảm 100% mức thu lệ phí trước bạ đối với xe môtô khi đăng ký quyền sở hữu (chỉ áp dụng 1 lần duy nhất trong 1 năm, tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ) đối với công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2, thực hiện khai và nộp lệ phí trước bạ bằng phương thức điện tử theo hướng dẫn của cơ quan thuế và đáp ứng một trong các điều kiện sau: Đã tích hợp thành công trên ứng dụng VNeID thông tin mã số thuế cá nhân, thông tin đăng ký xe, quyền sở hữu tài sản của bên chuyển nhượng và 05 loại thông tin, giấy tờ cơ bản theo quy định tại phụ lục I...

Các chính sách khuyến khích này hoàn toàn không làm hạn chế quyền lựa chọn phương thức nộp hồ sơ trực tiếp của người dân. Việc sử dụng tài khoản định danh và xác thực điện tử khi làm thủ tục trực tuyến đã được khẳng định có đầy đủ giá trị pháp lý, khẳng định chủ thể đã thực hiện, chấp thuận giao dịch, thủ tục đó.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 15/8/2026 và kéo dài đến ngày 28/02/2027. Cùng với những chính sách hỗ trợ thiết thực, Chính phủ cũng chính thức quy định lấy ngày 15/10 hằng năm là Ngày Công dân số Việt Nam, đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng xã hội số.