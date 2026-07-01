Công an thông báo tới người dân có giao dịch chuyển khoản với nội dung sau: Một thanh niên SN 1994 vừa bị bắt

Ngày 16/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Cuộc (sinh năm 1994, ở xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng mối quan hệ quen biết với nhiều người, Trần Văn Cuộc đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền để cho khách hàng vay đáo hạn ngân hàng. Đối tượng cam kết thời gian vay ngắn từ 1 buổi đến 15 ngày, sẽ hoàn trả tiền gốc cùng khoản lợi nhuận cao nhằm tạo lòng tin.

Trong thời gian đầu, Trần Văn Cuộc thực hiện trả tiền đúng hẹn cho một số người nhằm tạo uy tín. Sau đó, nhiều người tiếp tục cho Trần Văn Cuộc vay với số tiền ngày càng lớn. Tuy nhiên, số tiền vay không được sử dụng để đáo hạn ngân hàng như cam kết mà được Trần Văn Cuộc dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Từ cuối năm 2024 đến tháng 1/2026, nhiều bị hại đã chuyển tiền cho Trần Văn Cuộc vay với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng. Qua xác minh ban đầu, Cơ quan điều tra xác định số tiền Trần Văn Cuộc chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Đối tượng tượng Trần Văn Cuộc bị bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh Công an tỉnh Cà Mau

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau xác định hành vi của Trần Văn Cuộc có dấu hiệu cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và đang tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau thông báo, ai là bị hại hoặc có giao dịch liên quan đến vụ án trên, đề nghị liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định pháp luật.

Thủ đoạn lợi dụng quan hệ quen biết, đưa ra thông tin vay đáo hạn ngân hàng, huy động vốn với lời hứa trả lợi nhuận cao trong thời gian ngắn không mới, nhưng vẫn có nhiều người mất cảnh giác, trở thành nạn nhân.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng trước các lời mời gọi đầu tư, vay vốn, đáo hạn ngân hàng không rõ tính pháp lý; chủ động xác minh thông tin, chỉ thực hiện giao dịch tài chính thông qua các tổ chức, cá nhân có chức năng hợp pháp nhằm phòng tránh nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an