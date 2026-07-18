Nâng cấp "ăn tiền" nhất của iPhone 18 Pro Max vừa lộ diện

Người dùng iPhone có thể sắp nhận được điều họ chờ đợi suốt nhiều năm.

Chỉ còn chưa đầy vài tháng trước thời điểm dự kiến ra mắt, iPhone 18 Pro Max tiếp tục xuất hiện trong một loạt thông tin rò rỉ mới.

Lần này, tâm điểm là hệ thống camera với tính năng khẩu độ có thể thay đổi (variable aperture), nâng cấp được nhiều nguồn tin dự đoán sẽ trở thành điểm nhấn lớn nhất trên mẫu iPhone cao cấp tiếp theo của Apple.

iPhone 18 Pro Max được đồn đoán sẽ có ba thay đổi đáng chú ý về thiết kế. (Ảnh minh hoạ: Unlix)

Theo Notebookcheck, iPhone 18 Pro Max có thể sử dụng cảm biến Sony IMX905 mới cho camera chính. Cảm biến này vẫn giữ kích thước điểm ảnh 1,22 μm tương tự iPhone 17 Pro Max, nhưng được tích hợp cơ chế khẩu độ biến thiên.

Bên cạnh đó, các thành phần còn lại trong hệ thống camera được cho là không có nhiều thay đổi so với thế hệ trước. Cụ thể, camera telephoto vẫn sử dụng cảm biến Sony IMX973, camera góc siêu rộng dùng Sony IMX972, cảm biến LiDAR là Sony IMX591, trong khi camera trước tiếp tục dùng Sony IMX914.

Nếu những thông tin này chính xác, khẩu độ biến thiên sẽ là một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất trên iPhone 18 Pro Max, đặc biệt đối với người dùng thường xuyên chụp ảnh bằng điện thoại.

Khác với cơ chế xóa phông chủ yếu dựa vào thuật toán xử lý hình ảnh hiện nay, khẩu độ biến thiên sử dụng các lá khẩu cơ học có thể mở hoặc khép lại để điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến. Nhờ đó, máy có thể kiểm soát độ sâu trường ảnh (Depth of Field - DoF) một cách tự nhiên hơn thay vì mô phỏng bằng phần mềm.

Công nghệ này cũng giúp người dùng chủ động hơn trong việc kiểm soát ánh sáng và dải tương phản của bức ảnh, từ đó tạo ra những tấm hình có độ phơi sáng cân bằng, hiệu ứng xóa phông chân thực và giảm nhu cầu hậu kỳ sau khi chụp.

Thực tế, khẩu độ biến thiên không còn là công nghệ mới trên thị trường smartphone cao cấp khi một số hãng Android đã triển khai trong vài năm gần đây. Tuy nhiên, Apple vẫn chưa đưa tính năng này lên iPhone.

Theo Tom's Guide