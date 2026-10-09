Thông báo quan trọng cho người đang dùng điện thoại Samsung Galaxy cũ

Người dùng một số mẫu điện thoại Samsung Galaxy cũ sắp nhận được những thay đổi mới từ Samsung.

Sau một tuần trì hoãn khiến người dùng lo ngại về nguy cơ lặp lại những vấn đề từng xuất hiện với One UI 7, Samsung đang đẩy nhanh quá trình triển khai One UI 9 trên loạt thiết bị Galaxy.

Nhiều mẫu Galaxy cao cấp và tầm trung đã được đưa vào danh sách cập nhật, dù bản phát hành hiện vẫn giới hạn tại Hàn Quốc và một số người dùng phản ánh tình trạng hao pin sau khi nâng cấp.

Sáu mẫu Galaxy nhận One UI 9 trong 48 giờ

Theo PhoneArena, Samsung đã tăng tốc phát hành One UI 9 sau giai đoạn trục trặc ban đầu. Trong vòng 48 giờ, hãng đưa sáu mẫu điện thoại vào danh sách cập nhật tại Hàn Quốc, gồm Galaxy S24, Galaxy S24 Plus, Galaxy S24 Ultra, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6 và Galaxy A57 5G.

Người dùng một số mẫu điện thoại Samsung Galaxy cũ sắp nhận được những thay đổi mới từ Samsung. (Ảnh: PhoneArena)

Đáng chú ý, danh sách này có năm mẫu điện thoại cao cấp ra mắt năm 2024 và một mẫu tầm trung thuộc thế hệ 2026. Việc Galaxy A57 5G được cập nhật cùng các thiết bị đầu bảng cho thấy Samsung đang mở rộng phạm vi triển khai phần mềm, thay vì chỉ tập trung vào những dòng sản phẩm đắt tiền nhất.

Tuy nhiên, bản cập nhật hiện mới được phát hành tại thị trường Hàn Quốc. Người dùng ở các khu vực châu Á khác, châu Âu và Mỹ vẫn phải chờ lịch triển khai chính thức. Theo dự kiến được PhoneArena đề cập, bản cập nhật dành cho Galaxy S24, Z Fold6, Z Flip6 và A57 5G có thể bắt đầu mở rộng ra thị trường quốc tế vào tuần tiếp theo, sớm nhất từ thứ Hai.

Tiến độ này phần nào giúp Samsung xoa dịu những lo ngại của người dùng sau thời gian trì hoãn. Trước đó, sự cố với lịch phát hành One UI 9 làm dấy lên những so sánh với quá trình triển khai One UI 7, vốn từng gây thất vọng cho một bộ phận người dùng Galaxy.

Theo thông tin được công bố, gói cập nhật One UI 9 có dung lượng khoảng 3,5-4 GB, tùy mẫu thiết bị và khu vực. Đây là bản cập nhật tương đối lớn, đòi hỏi người dùng chuẩn bị đủ dung lượng lưu trữ và kết nối mạng ổn định trước khi cài đặt.

Galaxy S23 và các mẫu máy gập cũ nằm trong kế hoạch tiếp theo

Sau nhóm thiết bị đầu tiên, Galaxy S24 FE và Galaxy A37 5G được dự đoán sẽ là những mẫu tiếp theo nhận One UI 9 trong vài ngày tới.

Dòng Galaxy S23 cũng được kỳ vọng nhận bản cập nhật lớn cuối cùng theo kế hoạch hỗ trợ được đề cập, cùng Galaxy Z Fold5 và Galaxy Z Flip5 trong khoảng một tuần tiếp theo. Tuy nhiên, lịch phát hành cụ thể cho từng thiết bị vẫn cần được xác nhận.

Trong khi đó, thời điểm cập nhật dành cho Galaxy Tab S11 và Galaxy Tab S11 Ultra vẫn chưa rõ ràng. Việc một số mẫu điện thoại tầm trung được cập nhật trước máy tính bảng cao cấp cũng đặt ra câu hỏi về thứ tự ưu tiên của Samsung trong quá trình triển khai phần mềm.

Theo PhoneArena