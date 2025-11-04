Thông báo nóng liên quan đến tất cả người tham gia giao thông trên cả nước

Xuất trình giấy phép lái xe điện tử trên VNeTraffic

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết đang phối hợp cùng nhiều đơn vị liên quan xây dựng và hoàn thiện ứng dụng VNeTraffic – nền tảng giao tiếp số giữa lực lượng CSGT và người dân. Ứng dụng này được kỳ vọng sẽ số hoá toàn diện các thủ tục, hồ sơ liên quan đến phương tiện, giấy phép lái xe và hỗ trợ người tham gia giao thông thuận tiện, minh bạch hơn.

Tính đến thời điểm hiện tại, hệ thống đã ghi nhận 1.468.055 tài khoản, trong đó 353.518 tài khoản định danh mức độ 2.

Một trong những điểm nổi bật của VNeTraffic là khả năng xuất trình giấy phép lái xe (GPLX) điện tử. Theo đó, tài xế có thể sử dụng ứng dụng để xuất trình GPLX cho lực lượng chức năng thay vì mang bản giấy.

Người điều khiển phương tiện chỉ cần cung cấp mã định danh cá nhân hoặc số GPLX, cán bộ CSGT sẽ tra cứu trực tiếp trên hệ thống nghiệp vụ. Như vậy, trong đa số trường hợp, người dân không cần mang theo GPLX vật lý, ngoại trừ những trường hợp chưa đăng ký tài khoản trên VNeID hoặc VNeTraffic.

Ứng dụng cũng tích hợp tính năng nhắc hạn và gia hạn GPLX tự động. Cụ thể, trước khi giấy phép lái xe hết hạn 1 tháng, hệ thống sẽ gửi thông báo nhắc người dân đi khám sức khỏe. Khi có giấy khám sức khỏe điện tử, hệ thống sẽ tự động gia hạn GPLX, giúp cắt giảm tối đa hồ sơ giấy, thời gian và chi phí đi lại.

Tuy nhiên, hệ thống cũng sẽ tự động từ chối gia hạn đối với những trường hợp chưa chấp hành quyết định xử phạt, không đảm bảo điều kiện sức khỏe hoặc thuộc nhóm không đủ điều kiện theo quy định.

Đối với giấy phép lái xe quốc tế, Cục CSGT đang tham mưu Bộ Công an báo cáo Chính phủ thúc đẩy ký kết điều ước quốc tế, cho phép người dân tự đổi và sử dụng GPLX quốc tế điện tử tại các quốc gia tham gia công ước giao thông. Đây được đánh giá là bước tiến lớn, mở ra khả năng đồng bộ dữ liệu và công nhận GPLX điện tử giữa Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới.

Đăng ký xe điện tử trên VNeTraffic

Không chỉ xử lý giấy tờ, VNeTraffic còn cho phép người dân thực hiện đăng ký xe điện tử. Sau khi có chứng nhận hải quan điện tử và chứng nhận nộp thuế điện tử, hệ thống sẽ tự động xác thực dữ liệu và cho phép người dân bấm biển số online, hạn chế tối đa việc phải đến trụ sở cơ quan chức năng.

Ngoài ra, ứng dụng cũng hỗ trợ theo dõi lịch sử của phương tiện. Người dùng có thể biết phương tiện của mình từng gặp tai nạn ở đâu, thời điểm nào, hoặc đã bị xử phạt lỗi gì – tất cả đều được cập nhật tự động theo mã định danh cá nhân. Đặc biệt, chỉ 2 giờ sau khi vi phạm được ghi nhận, hệ thống sẽ gửi thông báo trực tiếp tới ứng dụng, cho phép người dân nộp phạt trực tuyến nhanh chóng và thuận tiện.

VNeTraffic còn tích hợp bản đồ giao thông thời gian thực, giúp người dân theo dõi mật độ phương tiện và lựa chọn lộ trình tối ưu, đặc biệt hữu ích trong các dịp lễ Tết, giờ cao điểm để hạn chế ùn tắc.

Theo Cục CSGT, nhiều tiện ích mới tiếp tục được nghiên cứu và bổ sung, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ sinh thái giao thông số toàn diện, đồng bộ dữ liệu dân cư – phương tiện – xử phạt, góp phần hiện đại hóa ngành giao thông và nâng cao trải nghiệm của người tham gia giao thông.



