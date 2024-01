Thỏi son đỏ huyền thoại "đốn tim" Jisoo, Han So Hee: Qua bao năm vẫn hot, sắm diện Tết là hết chỗ chê

Từ xưa đến nay, người Việt luôn quan điểm màu đỏ là gam màu tượng trưng cho sự may mắn, hạnh phúc. Do đó, mỗi dịp Tết đến xuân về cũng là thời điểm sắc đỏ lên ngôi và được đông đảo phái đẹp ưa chuộng để vẻ ngoài thêm phần cuốn hút, rực rỡ. Chỉ còn vài tuần nữa là sang năm Giáp Thìn, nếu chưa tìm được dòng son ưng ý để "khai xuân", chị em có thể tham khảo ngay Dior Rouge 999 - thỏi son đang mê hoặc nhiều mỹ nhân đình đám như Jisoo, Han So Hee, Địch Lệ Nhiệt Ba ngay nhé.

Jisoo, Han So Hee, Địch Lệ Nhiệt Ba đều mê mẩn sắc son đỏ Dior Rouge 999



Với sắc đỏ hoàn hảo và nổi bật, Dior Rouge 999 đã gặt hái rất nhiều thành tựu và luôn đứng hàng top những dòng son môi bán chạy nhất trong lịch sử. Không chỉ là niềm tự hào của nhà mốt nước Pháp từ năm 1953 đến nay, đây còn là sắc son không thể thiếu trong tủ đồ của các tín đồ làm đẹp.

Dior Rouge 999 làm "xiêu lòng" mọi cô gái bởi có sự hòa quyện tinh tế giữa khả năng dưỡng môi cùng màu sắc sống động, bền màu. Dù thuộc dòng matte nhưng Dior Rouge 999 không gây tình trạng khô, lộ vân môi mà thay vào đó đem lại sự mịn màng, mềm mại với sắc đỏ chân thực, tự nhiên và sáng bóng. Bên cạnh đó, khả năng giữ màu lâu dài cũng là một điểm cộng giúp dòng son này luôn ngự trị trong giới làm đẹp. Chưa kể, Dior Rouge 999 còn có khả năng che phủ khuyết điểm cực tốt, góp phần tạo nên một đôi môi hoàn hảo, quyến rũ.

Dior Rouge 999 được đông đảo phái đẹp yêu thích

Màu son đỏ Dior Rouge 999 là sắc son lạnh nên càng phù hợp với thời tiết mùa đông. Không những thế, tông son này còn "cân" mọi làn da từ Âu đến Á, giúp răng trắng sáng cũng như làn da thêm rạng rỡ, tươi tắn



Không những được yêu thích bởi chất son, màu sắc mà Dior Rouge 999 còn gây ấn tượng với thiết kế đẳng cấp, sang trọng nhờ phần vỏ đen bóng kết hợp cùng chi tiết bạc sáng loáng, tạo nên một vẻ ngoài đẳng cấp và sang trọng. Từng chi tiết nhỏ trên thỏi son đến đường chạm khắc signature của Dior đều thể hiện sự khéo léo, tinh tế. Không quá khi nói rằng Dior Rouge 999 là một thỏi son mang tính biểu tượng của đẳng cấp, phong cách, thể hiện rõ sự tự tin và quyền lực.