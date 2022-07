Thôi hẹn hò công sở, Kim Se Jeong một tay hạ gục hai chàng trong Today’s Webtoon trên FPT Play

Là phiên bản remake của loạt phim Sleepeeer Hit! (2016), chuyển thể từ nguyên tác bộ truyện tranh nổi tiếng Juhan Shuttai! của tác giả Naoko Matsuda, bộ phim Webtoon Đời Tôi (Today’s Webtoon) hiện được xem là dự án được trông đợi nhất, nhì năm nay của nhà đài SBS. Tác phẩm thu hút vì chọn đề tài mới mẻ, lấy bối cảnh ngành công nghiệp webtoon (truyện tranh mạng) đầy cạnh tranh ở Hàn Quốc.

Đặc biệt, bộ phim đánh dấu sự trở lại của Kim Se Jeong sau thành công vang dội từ A Business Proposal (Hẹn Hò Chốn Công Sở) ra mắt hồi đầu năm. Lần này, ngôi sao không chỉ thử thách bản thân với kịch bản khó mà còn mạnh dạn đóng cặp cùng đàn anh Daniel Choi. Cả hai hứa hẹn sẽ tạo nên cú nổ lớn giúp phim thành công, đồng thời trở thành bộ đôi mới được yêu thích trên màn ảnh nhỏ.

Đề tài độc đáo về thế giới webtoon

Nhân vật chính trong phim là On Ma Eum (Kim Se Jeong) – một cựu vận động viên judo phải từ bỏ ước mơ vì bất ngờ gặp chấn thương. Cuộc sống của cô thay đổi hoàn toàn khi quyết định xin vào làm biên tập cho Neon Webtoon – một trong những công ty truyện tranh hàng đầu Hàn Quốc.

Tại đây, Ma Eum không chỉ được trải nghiệm nhiều điều mới lạ mà còn nuôi dưỡng được niềm đam mê với những cuốn truyện tranh. Để có thể tồn tại trong môi trường mới, Ma Eum phải chinh phục được vị Phó Tổng biên tập Seok Ji Hyung (Choi Daniel) khó tính, tỉ mỉ. Đồng thời, cô cũng phải vượt qua vào hàng loạt những chuyện đấu đá nội bộ và cuộc chiến khốc liệt giữa các nhà xuất bản.

So với phiên bản Nhật, các nhà sản xuất Hàn Quốc tìm cách mở rộng câu chuyện nhưng vẫn đảm bảo trung thành nguyên tác. Được biết, câu chuyện của Webtoon Đời Tôi sẽ rất sống động, tương tự như thế giới truyện tranh đầy màu sắc mà bộ phim đề cập đến. Qua mỗi tập, khán giả sẽ có dịp hiểu rõ hơn về quá trình ra đời của những bộ manhwa, đồng thời khám phá không ít bí mật của các tác giả webtoon.

Dàn diễn viên được yêu thích

Kim Se Jeong vốn không phải là cái tên xa lạ trong là giải trí Hàn. Trước khi tập trung diễn xuất, nữ diễn viên sinh năm 1996 vốn là cựu thành viên hai nhóm nhạc Kpop nổi tiếng là Gugudan và I.O.I. Cô cũng là một trong số ít các ca sĩ "chuyển hướng" thành công, được khán giả yêu thích qua nhiều tác phẩm như I Wanna Hear Your Song, The Uncanny Counter và đặc biệt là A Business Proposal.

Trở lại với vai Ma Eum, Kim Se Jeong sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh diễn hài, vốn là một trong những lý do giúp cô được yêu thích. Khi tạo hình nhân vật được công bố, nhiều ý kiến đánh giá vai diễn như được sinh ra để dành cho Kim Se Jeong. Thậm chí, cô còn được nhận xét là xinh đẹp và cuốn hút hơn cả nữ chính Haru Kuroki trong bản Nhật.

So với bạn diễn, Daniel Choi lớn tuổi (sinh năm 1986) và cũng dày dặn kinh nghiệm hơn hẳn. Anh từng góp mặt trong rất nhiều phim điện ảnh lẫn truyền hình, nổi bật như Traffickers, The Chronicles of Evil và The Ghost Detective… Do đó, Daniel Choi sẽ là lựa chọn tốt cho một nhân vật bí ẩn và nhiều chiều sâu như Phó Tổng biên tập Seok Ji Hyung.

Ngoài ra, "nam thần" cao 1m86 Nam Yoon Soo – nổi tiếng qua Beyond Evil – sẽ vào vai đồng nghiệp dễ thương của Se Jeong, cũng nhiều khả năng sẽ là tình địch của sếp Seok. Dàn diễn viên phụ còn có dàn trai đẹp như Kim Do Hoon của Doctor John, Ahn Tae Hwan của Penthouse hay gương mặt mới toanh Son Dong Woon.

Bên cạnh sức hút từ dàn diễn viên chính, khán giả hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng khi bộ phim này cầm trịch bởi đạo diễn nổi tiếng Kim Young Hwan. Anh là người đứng sau thành công của phim The Time We Were Not In Love. Hiện nhà đài SBS đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào bộ phim với mong muốn phá vỡ kỷ lục rating ngay khi tập đầu tiên được phát hành.

