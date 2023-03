"Thiên thần tuổi teen" một thời bị đưa vào trại tâm thần vì khỏa thân lang thang trên phố

Ngày 21/3, trang TMZ đưa tin Amanda Bynes - sao nhí nổi danh Hollywood một thời - đã được đưa vào trại tâm thần sau khi được phát hiện trong tình trạng khỏa thân, lang thang trên đường phố một mình.

Amanda Bynes - sao nhí đình đám một thời giờ đã xuống sắc trông thấy (Ảnh: Internet)

Chia sẻ với truyền thông, một nhân chứng cho biết: "Amanda Bynes đi bộ gần trung tâm thành phố Los Angeles vào sáng Chủ nhật mà không mặc quần áo. Cô ấy còn vẫy một chiếc xe, nói với tài xế rằng cô đang loạn thần".

Theo trang tin, Amanda đã tự gọi 911 (số điện thoại khẩn cấp ở Mỹ) và được đưa đến một đồn cảnh sát. Tại đây, chuyên gia sức khỏe xác nhận cô cần phải được đưa vào trại tâm thần. Nguồn tin thân cận với Amanda chia sẻ rằng cựu diễn viên đang nằm viện và có khả năng phải tiếp tục ở viện tâm thần thêm vài ngày.

Amanda Bynes sau thời gian nghiện ngập (Ảnh: Internet)

Đầu thập niên 2000, Amanda Bynes là tên tuổi nổi tiếng được hàng triệu thiếu niên ngưỡng mộ, được xếp ngang với Hilary Duff và Lindsay Lohan - hai công chúa Disney lừng lẫy thời bấy giờ. Cô còn góp mặt trong trong danh sách 25 ngôi sao dưới tuổi 25 hot nhất thế giới của Teen People vào năm 2006. Thành công nhanh chóng với nhiều tựa phim ăn khách đã giúp cô được săn đón nhiệt tình. Nữ diễn viên nổi tiếng với loạt phim đình đám như What a girl wants trong vai Daphne, Sydney White (vai Sydney), She's the man (vai Viola Hastings)…

Amanda Bynes từng được mệnh danh là "Nữ hoàng phim teen" (Ảnh: Internet)

Lúc đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, Amanda Bynes gây ngỡ ngàng khi tuyên bố giải nghệ với lý do không còn yêu diễn xuất và dần chuyển sang thiết kế thời trang. Tuy nhiên, không lâu sau đó, sao nhí một thời kinh doanh thua lỗ, còn dính vào loạt scandal liên quan tới rượu chè, ma túy, gây rối nơi công cộng,...



Từ 10 năm trước, Amanda Bynes từng được xác định có dấu hiệu của bệnh tâm thần phân liệt, buộc phải được điều trị lâu dài. Có vẻ như bệnh của nữ diễn viên đã tái phát sau thời gian không còn chịu sự giám hộ của bố mẹ.

Nguồn: TMZ