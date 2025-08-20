Thiên Long và hành trình gần 45 năm giữ vững vị thế “thương hiệu quốc dân”

Mỗi mùa tựu trường, hình ảnh những cây bút bi, tập vở hay chiếc cặp mới của Thiên Long lại gợi lên ký ức quen thuộc với hàng triệu gia đình Việt. Không chỉ là tên của một thương hiệu văn phòng phẩm, Thiên Long đã trở thành một phần ký ức, một người bạn đồng hành thân thiết trên hành trình tri thức của nhiều thế hệ học sinh, sinh viên.

Không khí mùa tựu trường sôi động

Từ chiếc bút bi đầu tiên được sản xuất năm 1981, Thiên Long đã khẳng định vị thế là biểu tượng của sự tin cậy, kết hợp giữa chất lượng ổn định, giá cả dễ tiếp cận và khả năng sáng tạo không ngừng. Gần 45 năm qua, thương hiệu quốc dân này luôn giữ vững ngôi vị dẫn đầu mỗi mùa tựu trường, đồng thời truyền cảm hứng học tập bền bỉ qua từng sản phẩm.

Đồng hành cùng thế hệ trẻ, bắt nhịp xu hướng mới

Gen Z ngày nay không chỉ tìm kiếm công cụ học tập, họ tìm kiếm cảm hứng, sự cá tính và trải nghiệm mới mẻ. Hiểu điều đó, Thiên Long liên tục cải tiến thiết kế, nâng cấp chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm để mỗi cây bút, cuốn vở hay chiếc cặp đều trở thành "bạn đồng hành" khơi gợi cảm hứng sáng tạo.

Không chỉ gắn bó với ký ức của nhiều thế hệ, Thiên Long luôn lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu của thế hệ trẻ hôm nay, đặc biệt là Gen Z, những người có cá tính mạnh mẽ, khát khao thể hiện bản thân và tìm kiếm những trải nghiệm mới mẻ. Từ đây, thương hiệu liên tục đổi mới, nâng tầm thiết kế, cải tiến chất lượng và đa dạng hóa trải nghiệm mua sắm. Mục tiêu là để mỗi sản phẩm không chỉ là công cụ học tập, mà còn là nguồn cảm hứng, là "người bạn" đồng hành của hàng triệu học sinh sinh viên Việt.

Cảm hứng học tập bắt đầu từ sản phẩm của Thiên Long

Chiến dịch mùa tựu trường 2025 của Thiên Long được định hướng tập trung khơi gợi cảm xúc tích cực cho học sinh và phụ huynh. Loạt sản phẩm nổi bật được ra mắt và cải tiến toàn diện từ chất lượng lõi đến diện mạo sáng tạo:

- Hệ sinh thái bút gel, bút bi thế hệ mới: nổi bật với dòng bút Butter Gel êm mượt, nhanh khô, giảm mỏi tay.

- Máy tính khoa học Flexio: tích hợp tính năng hỗ trợ chương trình học, thân thiện với người dùng.

- Balo Strive: Balo học sinh năng động, vải poly siêu nhẹ trượt nước và kháng bụi bẩn

- Nhóm sản phẩm mỹ thuật sáng tạo: từ bút lông màu rửa sạch đến bộ Fiber Pen 70 màu mới, khuyến khích sáng tạo không giới hạn.

Làm mới trải nghiệm mua sắm trên cả kênh offline và online

Song song với việc cải tiến sản phẩm, Thiên Long đặc biệt chú trọng nâng cao trải nghiệm mua sắm, yếu tố ngày càng quan trọng với phụ huynh hiện đại, những người quan tâm đến tính thuận tiện, chất lượng rõ ràng và nguồn gốc minh bạch.

Tại hơn 56.000 điểm bán trên toàn quốc, sản phẩm được trưng bày khoa học, nổi bật, dễ tìm. Đội ngũ tư vấn tại điểm bán giúp phụ huynh và học sinh chọn lựa sản phẩm phù hợp. Nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn được triển khai trong mùa tựu trường, tạo điều kiện để người tiêu dùng mua sắm tiết kiệm và dễ dàng hơn.

Mua sắm hiện đại trên LazMall

Trên kênh thương mại điện tử, từ 1.8.2025, Thiên Long triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt tại các gian hàng chính hãng trên website Thienlong.vn và các sàn TMĐT. Riêng trên LazMall - gian hàng chính hãng cao cấp của Lazada, người tiêu dùng dễ dàng nhận diện và mua sắm sản phẩm chính hãng với nhiều ưu đãi. Đặc biệt, nhân dịp Ngày Hội Thương Hiệu 21.8, Thiên Long áp dụng khuyến mãi giảm 9.000 đồng cho đơn từ 139.000 đồng, giảm 18.000 đồng cho đơn từ 299.000 đồng, giảm 35.000 đồng cho đơn từ 559.000 đồng, cùng ưu đãi LazCoin giảm 3% (trợ giá từ sàn đến 10%) và freeship mọi đơn từ 20.000 đồng.

Đại diện Thiên Long cho biết: "Không dừng lại ở độ phủ sản phẩm, chúng tôi muốn mỗi điểm chạm, từ cửa hàng truyền thống đến gian hàng online đều mang lại trải nghiệm mua sắm thuận tiện, tin cậy và truyền cảm hứng học tập".

Tiếp tục giữ vững vị thế "người bạn" của học sinh Việt

Từ một xưởng bút bi nhỏ đến thương hiệu dẫn đầu ngành văn phòng phẩm Việt Nam, Thiên Long đã chứng minh rằng một thương hiệu Việt có thể vừa giữ gìn giá trị truyền thống, vừa bắt kịp nhịp sống thời đại.

Ở mùa tựu trường 2025, thương hiệu này một lần nữa khẳng định vị thế là người bạn đáng tin cậy, tiếp bước và truyền cảm hứng cho hàng triệu hành trình chinh phục tri thức.