PrepUp Scholarship - Học bổng tự tin định hướng tương lai cùng PREP

Học bổng dành cho những bạn sẵn sàng bứt phá

PrepUp Scholarship - Học bổng dành cho tân sinh viên

Nhiều bạn trẻ bước vào đại học với tâm thế háo hức nhưng cũng không ít băn khoăn về ngành học, định hướng và tương lai nghề nghiệp. Theo báo cáo "TrendZetter – Bắt bài để bất bại" của Anphabe, hơn 60% Gen Z chuyển việc hai đến ba lần chỉ trong vài năm đầu đi làm. Con số này cho thấy: hành trình phát triển được dẫn dắt đúng hướng là một điều rất quan trọng.

Xuất phát từ niềm tin rằng một cơ hội đúng lúc có thể khơi mở cả hành trình rực rỡ, PrepUp Scholarship được triển khai bởi PREP – Nền tảng Học và Luyện thi thông minh. Học bổng dành cho tân sinh viên năm nhất tại Hà Nội, hướng đến những bạn có tiềm năng phát triển, song còn gặp nhiều hạn chế về điều kiện học tập hoặc tài chính.

Quy trình tuyển sinh PrepUp Scholarship

Quy trình tuyển chọn của PrepUp Scholarship kéo dài từ tháng 7 đến tháng 9, bao gồm vòng hồ sơ, trắc nghiệm và phỏng vấn. Sau khi công bố kết quả, các bạn được nhận học bổng sẽ bước vào giai đoạn thụ hưởng với chuỗi hoạt động gặp mặt, đào tạo kỹ năng và đánh giá định kỳ để xét duy trì học bổng cho năm tiếp theo.

Học bổng bền vững, phát triển toàn diện

Trong suốt 04 năm Đại học, tổng giá trị học bổng mà mỗi sinh viên có thể nhận được lên đến gần 130 triệu đồng. Trong đó, khoảng hơn 50% là hỗ trợ tài chính trực tiếp để đóng học phí hằng năm; gần 30% dành cho các chương trình đào tạo kỹ năng, định hướng nghề nghiệp và phát triển cá nhân; phần còn lại là gói hỗ trợ ngoại ngữ gồm khóa luyện thi và lệ phí thi chứng chỉ quốc tế. Không dừng lại ở việc "trao" học bổng, PrepUp Scholarship hướng đến việc "cùng phát triển" – nơi mỗi bạn trẻ đều có cơ hội học hỏi, trưởng thành và khám phá tiềm năng của chính mình.

Giá trị học bổng PrepUp Scholarship năm đầu tiên

Ngoài ra, PrepUp Scholarship cũng được thiết kế như một người đồng hành lâu dài – sẵn sàng sát cánh cùng sinh viên trong suốt hành trình đại học. Học bổng được xét duy trì hằng năm dựa trên kết quả học tập, tinh thần rèn luyện và các tiêu chí đầu ra ngoại ngữ do PREP xây dựng. Đây là cách để mỗi bạn giữ được nhịp độ phát triển và không bỏ lỡ những cơ hội nâng cấp bản thân trong suốt hành trình đại học.

PREP - Tiếp tục sứ mệnh đồng hành cùng thế hệ trẻ với PrepUp Scholarship

Dù là năm đầu tiên được triển khai, PrepUp Scholarship không phải là một hoạt động mang tính thời điểm. Đây là bước tiếp nối tự nhiên trong hành trình mà PREP đã và đang theo đuổi: mở rộng cơ hội học tập chất lượng, cá nhân hóa và đồng hành một cách tận tâm cùng người học.

Là một nền tảng học và luyện thi thông minh được thành lập từ năm 2021, PREP cung cấp các khóa học ngoại ngữ toàn diện ứng dụng AI như IELTS, TOEIC, HSK, PrepTalk – tiếng Anh giao tiếp và Academic English for Teens – chương trình tiếng Anh học thuật dành cho học sinh THCS. Nhờ tích hợp trí tuệ nhân tạo vào toàn bộ quá trình học và luyện tập, PREP đã đồng hành cùng hơn 650.000 học viên trong việc cải thiện kỹ năng ngoại ngữ và nâng cao hiệu quả học tập.

Với những đóng góp trong lĩnh vực công nghệ giáo dục, PREP đã được vinh danh tại nhiều giải thưởng uy tín như Sao Khuê 2025, Make in Vietnam 2024 và Top 50 EdTech tiềm năng Đông Nam Á. PREP cũng là startup Việt góp mặt tại các sân chơi quốc tế như NextGen Tech 30 (Singapore) và Global EdTech Startup Awards.

Việc triển khai PrepUp Scholarship là bước tiếp theo thể hiện cam kết lâu dài của PREP, không chỉ mang đến những chương trình học chất lượng, mà còn góp phần tạo ra những cơ hội thực sự dành cho những người trẻ sẵn sàng vươn lên.

Nếu bạn đang tìm kiếm một cơ hội để bắt đầu hành trình đại học một cách vững vàng và ý nghĩa thì đừng bỏ lỡ PrepUp Scholarship. Tìm hiểu thêm và ứng tuyển tại website của học bổng: https://scholarship.prepedu.com, đừng quên chia sẻ cơ hội thiết thực này đến những người xung quanh bạn nhé.