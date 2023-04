Thiên An có cuộc sống ra sao sau hai năm chia tay Jack?

Hai năm sau khi chia tay Jack, một mình nuôi con gái, cuộc sống của Thiên An hiện tại khiến dân mạng không khỏi nể phục. Cô nàng là gương mặt mới trong showbiz nhưng vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Sau những ồn ào về đời tư, Thiên An dần khôi phục lại trạng thái mới và tham gia các hoạt động trong giới showbiz. Nữ diễn viên cũng gây ấn tượng với nhan sắc và vóc dáng ngày một thăng hạng.

Hai năm sau khi chia tay Jack, Thiên An ngày càng thăng hạng đáng kể cả về nhan sắc lẫn body (Nguồn: IG Thiên An)

Theo đó, Thiên An chăm chỉ tham gia vào các hoạt động trong showbiz để kiếm tiền nuôi con gái. Tần suất làm việc của cô nàng ngày một dày đặc hơn như góp mặt trong MV của Hồ Quang Hiếu trong vai trò nữ chính, đóng phim. Khả năng diễn xuất của Thiên An được khán giả đánh giá khá ổn, có tiềm năng phát triển hơn nữa.

Bên cạnh vai trò là một diễn viên, Thiên An còn là một hot KOL trên mạng xã hội. Cô được nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm chọn làm gương mặt quảng cáo. Công việc này giúp nữ diễn viên tạo nên thu nhập ổn định để chăm sóc và nuôi dưỡng bé Sol một mình.

Thiên An chăm chỉ tham gia các hoạt động trong làng giải trí để kiếm tiền nuôi con (Nguồn: FBNV)

Thiên An từng chia sẻ ngoài việc làm mẫu, cô cũng làm nhiều công việc khác như làm sale, bán quần áo online để trang trải cuộc sống. Gánh nặng kinh tế, trụ cột gia đình khiến cô có động lực phấn đấu để cho con gái có cuộc sống tốt nhất.



"Mẹ một con trông mòn con mắt", Thiên An thậm chí còn lên hương hơn cả giai đoạn còn yêu Jack (Nguồn: FBNV)

Hiện tại, 2 năm sau khi sóng gió qua đi, Thiên An tự làm chủ cuộc sống của chính mình, nhan sắc ngày một lên hương. Dù đã là mẹ một con, thế nhưng cô nàng vẫn xinh đẹp, body quyến rũ khi thời còn son sắc, thậm chí còn đẹp hơn trước. Trên trang cá nhân, ngoài những khoảnh khắc vui vẻ bên bé Sol, Thiên An cũng khoe đi ăn, đi chơi, dùng đồ hiệu, check in với xe sang.



Mặc dù bận rộn với lịch trình làm việc dày đặc và tự chăm sóc con nhỏ một mình nhưng Thiên An lúc nào cũng rạng rỡ. Cô dần xây dựng hình ảnh tích cực và xinh đẹp hơn đến với công chúng. Khoảng thời gian hai năm về trước, khi mới chia tay Jack, Thiên An đã từng vấp phải không ít khó khăn về tài chính, vì là trụ cột gia đình nên dù đang mang bầu, cô nàng vẫn phải đi xe ôm đi làm, hai tháng sau sinh là đi làm lại.

Khán giả theo dõi Thiên An trong suốt thời gian qua cũng thấy mừng cho cuộc sống hiện tại của cô nàng.