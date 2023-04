Thiên An bị dân mạng “tấn công” khi xuất hiện cùng Hồ Quang Hiếu

Mới đây, Hồ Quang Hiếu xác nhận đang hẹn hò với nữ diễn viên trẻ tuổi. Dù không nhắc cụ thể danh tính nhưng netizen "đào" lại chuyện cũ, nghi vấn người mà nam ca sĩ đang hẹn hò là Thiên An. Trước đó, lúc rộ tin đồn tình cảm, Hồ Quang Hiếu cho biết Thiên An còn nhỏ tuổi, cả hai nhìn như chú cháu.

Thiên An (SN 1998) được nhiều người biết đến với vai trò người mẫu ảnh, diễn viên trong nhiều MV của các ca sĩ nổi tiếng. Cô nàng sở hữu ngoại hình sáng, gương mặt thanh tú, ấn tượng và được lòng nhiều người hâm mộ. Tuy nhiên năm 2021, Thiên An khiến cõi mạng xôn xao khi bất ngờ công khai có con đầu lòng với Jack. Thời điểm đó, rất nhiều lùm xùm xoay quanh khiến cô nàng hạn chế xuất hiện.

Thiên An

Cho đến đầu năm 2022, Thiên An trở thành nữ chính trong MV của Hồ Quang Hiếu. Khác với những ủng hộ trước đây, hot girl sinh năm 1998 bị dân mạng “tấn công”, lôi chuyện cũ để bình luận tiêu cực về cô nàng. Bên cạnh đó, Thiên An và Hồ Quang Hiếu khi đó xuất hiện chung trong nhiều clip TikTok làm dấy lên tin đồn hẹn hò. Đó cũng là một trong những lý do khiến Thiên An bị chỉ trích.

Phía dưới phần bình luận trong các clip mà Thiên An làm nữ chính, dân mạng dùng nhiều lời lẽ khó nghe phản cảm để “mỉa mai” hot girl, khuyên Hồ Quang Hiếu chỉ nên mời đóng MV chứ không nên dính vào chuyện tình cảm với cô nàng.

Có thời gian, Thiên An thường xuyên xuất hiện cùng Hồ Quang Hiếu

Hồ Quang Hiếu dành nhiều lời khen cho bạn diễn vì thể hiện được sự yêu nghề, không ngại khó ngại khổ. Ngoài ra, Thiên An cũng được Hồ Quang Hiếu nhận xét cả hai có nhiều nét tương đồng, nhìn thoáng qua còn giống người thân. Nam ca sĩ cũng cho biết làm việc cùng đàn em rất hòa hợp và vui vẻ.

Nhan sắc hiện tại của Thiên An

(Tổng hợp)