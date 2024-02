Thích makeup giống Jennie, Irene, Moon Ga Young và sao Hàn chơi Tết thì đây là những món bạn nên "cà thẻ" ngay

Arin (Oh My Girl) nổi tiếng với vẻ ngoài ngọt ngào như công chúa, bởi vậy cô luôn diện các makeup look tone hồng. Fan của cô nàng muốn trang điểm theo idol thì chắc chắn không thể bỏ lỡ combo son Dasique Juicy Dewy Tint (màu 04 Plum Dew) mix cùng son viền môi Dasique Mood Blur Lip Pencil (màu 05 Pink Choux) để có ngay "đôi môi thương hiệu" luôn hồng ửng như trái cherry của Arin nhé