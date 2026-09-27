Thị trường kim cương ở TP.HCM dần hồi phục
Thị trường kim cương đang có những dấu hiệu phục hồi tích cực sau chuỗi ngày "u ám" vì khách hàng bán tháo sản phẩm.
Tại khu vực chợ Bến Thành, TP.HCM nhiều thương hiệu kinh doanh kim cương lâu năm đã mở cửa trở lại. Các cửa hàng như Quế Jewelry, Hoàng Thứ Jewelry, Chính Tâm hay Thiên Thiên Ngọc… tiếp tục đón khách tại cửa hàng.
Mới đây, một số thương hiệu kim cương khác tại TP.HCM như Cashion, Hoàng Yến, Mỹ Kim cũng thông báo hoạt động trở lại sau nhiều ngày tạm đóng cửa. Hoạt động mua bán, giao dịch tại các cửa hàng diễn ra bình thường.
Chị Nguyễn Vân Khánh (ngụ đường Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng) cho biết vừa đến một cửa hàng trên đường Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán để mua nhẫn kim cương. Chiếc nhẫn có giá niêm yết 80 triệu đồng, hiện được giảm còn 68 triệu đồng.
“Tôi thấy giá kim cương hiện nay tốt hơn rất nhiều so với giá hồi đầu năm nên mua thêm cho mình một chiếc nhẫn” , chị Vân Khánh nói.
Ông Trần Lê Văn Tâm, đại diện hệ thống Tâm Luxury cho biết, thương hiệu này vẫn mở cửa xuyên suốt trong giai đoạn “khủng hoảng” của ngành kim cương. Mặc dù gặp khó khăn về thanh khoản vì lượng người bán kim cương quá lớn nhưng doanh nghiệp vẫn cố gắng bám trụ, thu đổi cho khách.
“Giai đoạn thách thức nhất đã qua đi, lượng khách bán lại kim cương giảm dần. Lượng khách mua kim cương cũng tăng 30-40% so với thời điểm tháng 6, tháng 7/2026. Điều này cho thấy, thị trường kim cương đang dần hồi phục”, ông Tâm nói.
Theo ông Tâm, hiện nay, khách mua kim cương chủ yếu xuất phát từ nhu cầu thật. Phân khúc sản phẩm dưới 100 triệu đồng được khách hàng lựa chọn nhiều nhất. Hệ thống này cũng đưa ra chính sách như giảm giá 10-15% để tăng thanh khoản, tăng doanh thu.
Bên cạnh đó, nhờ việc mở cửa hàng xuyên suốt mà thương hiệu này cũng đón nhận thêm lượng khách mới từ nơi khác chuyển qua.
Còn theo đại diện hệ thống Jemmia Diamond, thời gian qua, khách hàng mua kim cương đã quay trở lại, lượng khách tăng khoảng 35-40% so với “vùng đáy” của giai đoạn tháng 6, tháng 7/2026.
“Điều này cho thấy, nhu cầu sở hữu kim cương của người Việt không hề mất đi, họ chỉ đang khắt khe hơn trong việc “chọn mặt gửi vàng”, đại diện Jemmia Diamond chia sẻ.
Đại diện hệ thống này cho hay, lượng khách hàng bán lại kim cương đã giảm khoảng 65% so với giai đoạn khủng hoảng. Người dân bán lại kim cương chủ yếu do e ngại các rủi ro về pháp lý hoặc vì tâm lý đám đông.
Những khách hàng sở hữu kim cương minh bạch, nhập khẩu chính ngạch và được xác minh bằng công nghệ chuẩn GIA (chứng nhận quốc tế của Viện đá quý Hoa Kỳ) đã nhận ra tài sản của họ đang được bảo vệ, không có lý do gì để bán tháo.
Đại diện Jemmia Diamond cho biết, phân khúc sản phẩm từ 50 - 200 triệu đồng được khách hàng lựa chọn nhiều nhất. Đây cũng là thời điểm nhiều cặp đôi lựa chọn trang sức cho mùa cưới và mua quà tặng cho dịp 20/10.
Cũng theo hệ thống này, thị trường kim cương sẽ đón nhận một làn sóng tiêu dùng mới từ quý 4/2026 và dòng tiền sẽ “chảy” về những thương hiệu giữ vững niềm tin của khách hàng và có tính tuân thủ pháp luật cao. Khách hàng sẽ tưởng thưởng cho sự minh bạch.
“Chúng tôi cho rằng, 6 tháng đầu năm 2027 sẽ đánh dấu một chương mới của ngành kim hoàn Việt Nam - nơi sự minh bạch pháp lý, các tiêu chuẩn và sự hội nhập quốc tế sẽ là yếu tố quyết định”, đại diện hệ thống nói.
Ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn TP.HCM nhận định, nhiều thương hiệu kinh doanh kim cương đã mở cửa trở lại. Giao dịch trên thị trường vẫn chưa quá sôi động nhưng lượng khách mua kim cương đã quay trở lại. Đây là những dấu hiệu cho thấy thị trường kim cương đang dần phục hồi sau quãng thời gian u ám.
Ông Dưng dự báo, trong những tháng cuối năm, thị trường vẫn tiếp tục ở giai đoạn phục hồi. Những thương hiệu uy tín, không quay lưng với khách khi gặp khó khăn sẽ có nhiều lợi thế. Bên cạnh đó, những sản phẩm có nguồn gốc minh bạch, có chứng thư kiểm định quốc tế, mẫu mã đẹp sẽ có thanh khoản tốt hơn.
Ngược lại, những sản phẩm có giá cao, thiếu minh bạch về nguồn gốc hoặc phụ thuộc nhiều vào yếu tố đầu cơ sẽ tiếp tục gặp khó khăn.
Trước đó, trong tháng 6, tháng 7/2026, cuộc khủng hoảng lớn của ngành kim cương Việt Nam nổ ra khi một số người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội chia sẻ trải nghiệm mua kim cương đáng thất vọng với nguồn gốc và chất lượng kim cương không rõ ràng. Ngay lập tức, làn sóng người dân mang kim cương đi bán lại diễn ra rầm rộ tại TP.HCM.
Chưa dừng lại, khi Giám đốc Công ty Giám định PNJ (P-Lab, công ty con của PNJ) và các chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Châu Âu, Ngọc Tâm ở TP.HCM bị cơ quan chức năng bắt giữ để điều tra về hành vi buôn lậu thì thị trường kim cương càng khủng hoảng trầm trọng.
Số lượng người bán kim cương quá đông đã khiến nhiều hệ thống mất thanh khoản và buộc phải đóng cửa tạm thời.