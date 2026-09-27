Không dám về nhà vì thất nghiệp

Thất nghiệp đâu chỉ là chuyện không làm ra tiền…

Những ngày gần đây, Koo (28 tuổi) - Nhân viên văn phòng tại một tập đoàn lớn ở Hàn Quốc, luôn trong trạng thái bất an tột độ vì thời hạn hợp đồng của cô sắp kết thúc. Vì doanh nghiệp không còn quota tuyển dụng nên Koo buộc phải tìm được một công việc mới trước tháng 10.

Trước đây, Koo chủ yếu nộp hồ sơ vào những công ty mà mình thực sự muốn làm việc. Nhưng khi thời gian không còn nhiều, cô bắt đầu hạ thấp yêu cầu và sẵn sàng cân nhắc mọi lựa chọn, kể cả các công ty khởi nghiệp với quy mô nhân sự dưới 10 người.

“Qua những gì tôi thấy, số lượng tin tuyển dụng năm nay dường như đã giảm một nửa so với năm ngoái” - Koo nói. Điều khiến cô áp lực không chỉ là nguy cơ thất nghiệp mà còn là cảm giác bị so sánh với những người đồng trang lứa đã có việc làm.

“Tôi ghét bị so sánh với những người anh em họ đã tìm được công việc ổn định. Tôi cảm thấy có lỗi với bố mẹ nên dịp lễ Chuseok năm nay, tôi đã không về nhà” - Koo chia sẻ.

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Với nhiều người trẻ Hàn Quốc đang trong quá trình tìm việc, kỳ nghỉ Chuseok (kỳ nghỉ Trung thu tại Hàn Quốc), không còn là khoảng thời gian đáng mong đợi. Khi những câu hỏi về công việc, thu nhập hay kế hoạch tương lai xuất hiện trên bàn ăn gia đình, người chưa tìm được việc càng cảm thấy áp lực hơn.

Điều đáng nói là tình trạng này diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Hàn Quốc vẫn đang ghi nhận nhiều chỉ số tích cực. Tăng trưởng kinh tế được thúc đẩy bởi xuất khẩu chất bán dẫn, nhưng những ngành đang kéo nền kinh tế đi lên lại không tạo ra nhiều cơ hội việc làm tương ứng cho người trẻ. Khoảng cách giữa tăng trưởng kinh tế và khả năng tìm việc của thế hệ trẻ vì thế ngày càng rõ rệt.

Tỷ lệ thất nghiệp vẫn ngày càng tăng

Theo số liệu của Chính phủ Hàn Quốc, tỷ lệ có việc làm của nhóm 15-29 tuổi trong tháng 8 đạt 44,1%, đánh dấu tháng giảm thứ 28 liên tiếp. Số người trẻ có việc làm giảm 143.000 người so với cùng kỳ năm trước, nối dài chuỗi giảm xuống 46 tháng liên tiếp. Đây là diễn biến trái ngược với thị trường lao động nói chung.

Trong tháng 8, tổng số người có việc làm tại Hàn Quốc tăng 184.000 người so với cùng kỳ năm trước, mức tăng lớn nhất trong 5 tháng. Tỷ lệ có việc làm của nhóm 15-64 tuổi đạt 70,4%, mức cao nhất trong tháng 8 kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu thống kê chỉ số này vào năm 1989.

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và xu hướng doanh nghiệp ưu tiên người đã có kinh nghiệm cũng khiến người trẻ gặp thêm trở ngại. Phân tích của BOK cho thấy 211.000 việc làm dành cho người trẻ đã biến mất trong giai đoạn từ tháng 7/2022 đến tháng 7/2025. Đáng chú ý, 98,6% số việc làm bị mất nằm trong những ngành có mức độ tiếp xúc cao với AI.

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Trong 3 tháng đầu năm nay, số việc làm dành cho nhóm từ 30 tuổi trở xuống đạt 2,363 triệu, mức thấp nhất kể từ khi dữ liệu này bắt đầu được thu thập vào năm 2018. Điều đó cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở việc người trẻ khó tìm được công việc phù hợp, mà ngay cả số lượng vị trí mới dành cho nhóm lao động này cũng đang thu hẹp.

Trước tình hình trên, Chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra một loạt biện pháp nhằm phục hồi việc làm cho thanh niên. Theo Kế hoạch Phục hồi Việc làm Thanh niên được công bố vào tháng 8, chính phủ đặt mục tiêu đào tạo hơn 300.000 nhân lực có kỹ năng đến năm 2030 và tạo ít nhất 300.000 việc làm thông qua khu vực tư nhân, khu vực công cũng như hỗ trợ các startup.

Người trẻ cũng là nhóm được nhắm tới trong Quỹ Ứng phó Tương lai, được tài trợ bằng nguồn thu thuế bổ sung. Những người làm việc tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở khu vực ngoài đô thị sẽ được nhận 1 triệu won/tháng (khoảng 19,2 triệu đồng) trong 2 năm. Các chính sách giảm thuế thu nhập cho người lao động cũng được mở rộng. Chính phủ kỳ vọng những biện pháp này sẽ tạo ra khoảng 90.000 việc làm trong năm tới.

Trong bối cảnh đó, câu chuyện của Koo cho thấy một nghịch lý ngày càng rõ trong thị trường lao động Hàn Quốc: Nền kinh tế có thể tăng trưởng nhưng người trẻ vẫn phải vật lộn để tìm một vị trí cho mình. Với họ, thất nghiệp không chỉ là vấn đề thu nhập hay sự nghiệp. Đôi khi, đó còn là cảm giác ngại trở về nhà, né tránh những cuộc gặp gia đình và thậm chí thấy có lỗi với chính bố mẹ vì chưa thể có một công việc ổn định.

(Nguồn: The Korea Times)