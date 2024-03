Thị trường bất động sản nhúc nhích trở lại, chủ nhà “lật kèo”: “Đền cọc chờ tăng giá nhỡ lại bán hớ”

Chủ nhà "lật kèo" chờ tăng giá



Từ cuối năm ngoái, thị trường bất động sản đã xuất hiện nhiều điểm sáng, theo đó tình trạng nhà đầu tư rao bán cắt lỗ đã ít hơn so với đầu năm 2023. Cụ thể, theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, về phân khúc đất nền, lượng tin đăng cắt lỗ đã giảm từ quý cuối năm 2023.

Sang đầu năm 2024, thị trường bất động sản được đón nhận nhiều đòn bẩy như lãi suất thấp, niềm tin nhà đầu tư đã dần hồi phục trở lại… Từ những điều tích cực đó, nhiều nhà đầu tư đã dừng giảm giá bán, thậm chí có những trường hợp dù đã nhận cọc nhưng chấp nhận bồi thường để chờ giá tăng.

Đơn cử, đầu năm nay, anh Nguyễn Hải (Thanh Trì, Hà Nội) vẫn liên tục rao bán cắt lỗ lô đất rộng 120m2 tại Sóc Sơn (Hà Nội) với giá 2,5 tỷ đồng, mức giá này đã giảm 20% so với thời điểm anh mua vào đầu năm 2022. Đến giữa tháng 3, lô đất được một khách hàng tại nội thành xuống tiền đặt cọc 50 triệu đồng. Tuy nhiên, ngay sau đó rất nhiều khách hàng khác liên hệ hỏi mua lại lô đất này của anh Hải.

“Tôi thấy những lô đất xung quanh đã rục rịch tăng giá so với thời điểm giữa năm ngoái. Hơn nữa những ngày gần đây rất nhiều người đi hỏi mua đất, nên tôi đã liên hệ với người đặt cọc trả lời không bán nữa. Ban đầu họ cũng không đồng ý, nhưng tôi chấp nhận bồi thường bằng số tiền đã cọc. Thị trường gần đây đã khởi sắc hơn trước, tôi chấp nhận đền cọc chờ tăng giá nhỡ lại bán hớ”, anh nói.

Ở phân khúc chung cư, thời gian qua liên tục tăng giá khiến nhiều chủ nhà dù đã nhận cọc nhưng cũng “đứng ngồi không yên” vì đà tăng chưa dừng lại.

Anh Nguyễn Tuấn Quang, môi giới bất động sản tại Hà Nội cho biết, mới đây anh cùng khách hàng đi ký hợp đồng đặt cọc mua bán căn chung cư 3 phòng ngủ có diện tích 76m2, giá 3,1 tỷ đồng tại quận Hoàng Mai. Tuy nhiên, chỉ sau một tuần chủ nhà liên hệ trả lời không bán nữa và chấp nhận đền cọc.

"Tôi làm kết nối với người mua và người bán. Nhưng chủ thay đổi ý định không bán nữa tôi còn bị khách hàng trách móc. Chưa kể giao dịch không thành công tôi không có hoa hồng, nhưng cũng có một số chủ nhà họ thiện chí sẽ bồi dưỡng một ít", anh Quang nói.

“Chân sóng cuối” để xuống tiền

Nhiều ý kiến cho rằng, giai đoạn hiện nay đang là cơ hội để những người có sẵn tiền mặt gom hàng để sẵn sàng bước vào một chu kỳ mới. Đồng thời, nếu qua giai đoạn này, người mua có thể bỏ lỡ cơ hội để mua bất động sản với giá tốt. Bên cạnh đó, trong bối cảnh lãi suất thấp, bất động sản vẫn là kênh đầu tư được các nhà đầu tư ưu tiên hàng đầu.

Theo báo cáo Tâm lý người tiêu dùng và những xu hướng mới của Batdongsan.com.vn cho thấy, trong 1.000 người tiêu dùng được khảo sát, có tới 65% số người được hỏi cho biết sẽ tiếp tục mua bất động sản trong một năm tới. Trong số 65% người dự định mua bất động sản tiếp thì có đến 42% người đang sở hữu 2 bất động sản, 38% đang sở hữu 1 bất động sản, 8% đang sở hữu trên 3 bất động sản. Và 60% trong số đó mua với mục đích đầu tư, 48% mua do cần thêm không gian sống, 22% mua nhằm tăng thêm diện tích sở hữu.

TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cho rằng, quý I/2024 là cơ hội “có một không hai”, giai đoạn thích hợp để các nhà đầu tư có kinh nghiệm, nhà đầu tư chuyên nghiệp gom được hàng tốt, đầu tư dài hơi trong vòng 3-5 năm sẽ đem lại lợi nhuận cao.

“Từ quý III/2024, thị trường sẽ bắt đầu đi lên, khi đó cơ hội mua được bất động sản giá tốt ở đáy sẽ rất ít, thậm chí gần như không còn. Do đó, hai quý đầu năm 2024 là “chân sóng cuối” trong chu kỳ tăng giảm 10 năm của bất động sản để nhà đầu tư nắm bắt cơ hội xuống tiền”, ông Đính dự báo.

Theo Chủ tịch VARS, giai đoạn này phù hợp để những nhà đầu tư có tài chính bền vững và am hiểu về thị trường nắm bắt "chân sóng cuối”. Với những người có nhu cầu ở thực, thời điểm này là cơ hội tốt để hiện thực hóa giấc mơ an cư lạc nghiệp - do giai đoạn này doanh nghiệp địa ốc buộc phải tái cơ cấu, điều chỉnh giá bán để trụ lại.

Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam, thời điểm khó khăn nhất của bất động sản đã qua, thị trường có thể sẽ phục hồi vào giữa năm 2024. Tuy nhiên, khi vào giai đoạn phục hồi, giá bất động sản sẽ tăng trở lại.

"Do đó, thời điểm này chính là cơ hội tốt cho người có sẵn dòng tiền có thể "săn" cho mình những bất động sản vị trí đẹp, tiềm năng tăng giá tốt, mức chiết khấu cao. Nếu qua giai đoạn này, bước vào thời điểm phục hồi thì không dễ săn được bất động sản tốt giá phải chăng", vị này chia sẻ.