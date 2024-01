Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam kể vụ ngã đập mặt xuống sàn khi diễn bikini

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vừa kết thúc vào những ngày cuối cùng của năm 2023. Kết quả ngôi vị Hoa hậu đã thuộc về Bùi Thị Xuân Hạnh đến từ Ninh Bình, Á hậu thuộc về Hoàng Thị Nhung.

Cuộc thi năm nay gây tranh cãi khi những nhân tố được đánh giá cao trong suốt cuộc thi như Vũ Thúy Quỳnh, Ngô Bảo Ngọc…không đạt được thứ hạng cao.

Bên cạnh đó, việc BTC chọn địa điểm thi tại Đà Lạt trong thời điểm thời tiết không thuận lợi, ảnh hưởng không nhỏ đến phần thi của các thí sinh. Đáng kể nhất phải kể tới sự cố thi sính Kiều Thị Thúy Hằng bị trượt ngã khá đau trong phần trình diễn bikini.

Chiếc vương miện gây tranh cãi và sự cố té ngã của Thuý Hằng là điểm nổi bật trong đêm Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2023.

Chia sẻ với VTC News về sự cố này, Thúy Hằng cho biết lúc đó sàn diễn trơn nên cô bị trượt chân và ngã khá đau. May mắn là tai nạn bất ngờ này không ảnh hưởng nhiều đến cô. Lúc ngã xuống, cô chỉ biết cố gắng đứng dậy nhanh nhất để hoàn thành nốt phần thi.

Điều khiến Thúy Hằng cảm thấy an ủi là bởi sau cú ngã cô được mọi người quan tâm nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn. Sau đêm thi, lướt các trang mạng xã hội Thúy Hằng đều thấy hình ảnh của mình "nằm trên sàn". Cô cho biết, bạn bè thân thiết và khán giả còn trêu "Tại sao Hằng lại ngủ trên sàn vậy?".

Chia sẻ thêm về việc sàn diễn không thuận lợi trong phần thi của các thí sinh. Thúy Hằng cho biết, trong đêm chung kết, sàn rất trơn và nguy hiểm do thời tiết. BTC đã có phương án dùng loại giẻ lau và trong mỗi lần phát quảng cáo, sẽ có ê-kíp ra lau sàn sân khấu. Tuy nhiên, sương ở Đà Lạt xuống rất nhanh và nhiều sân khấu vẫn bị ướt.

Cú ngã của Thuý Hằng khiến mọi người giật mình.

Sau khi hoàn thành phần thi, Thúy Hằng bước vào hậu trường đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của bạn bè và ê-kíp. "Ai cũng tới xem tôi có bị làm sao không. Nhưng thực lúc đó tôi không có cảm giác gì. Sau đêm thi, tôi mới thấy mình bị sưng và bầm. Lúc này tôi mới thấy cơ thể bị đau nhức".

Sau phần trình diễn bikini, Thúy Hằng dừng chân ở Top 10. Tuy nhiên, cô không cho rằng cú ngã đó khiến mình bị out khỏi Top 5. Cô nói: "Sau cú ngã đó tôi đã đứng dậy một cách thần thái nhất và hoàn thành tốt nhất phần thi của mình. Tôi nghĩ mình không thể tiến xa hơn là vì một vài lý do nào khác chứ không phải từ sự cố này. Điều gì xảy ra cũng có lý do và tôi sẽ về xem lại phần trình diễn cũng như xem lại cả quá trình thi của mình để rút kinh nghiệm".

Kiều Thị Thúy Hằng đã tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2019 và dừng chân ở Top 15. Lý do cô quay trở lại cuộc thi này một lần nữa là vì tiêu chí "Made, not born - Tôi luyện nên tôi" mà ban tổ chức đưa ra. Cô muốn quay trở lại để mọi người thấy được Kiều Thị Thúy Hằng đã lớn hơn, đã trở thành thế nào so với 4 năm về trước.

Khi trở lại với cuộc thi Miss Cosmo năm nay, Thúy Hằng đặt mục tiêu đạt được danh hiệu Á hậu 1, tuy kết quả không như mong đợi nhưng cô không cảm thấy hối tiếc.

Khi được hỏi về kết quả cuộc thi, Thúy Hằng nói, cô tôn trọng sự lựa chọn của BTC và BGK bởi vì đây đều là những người có nhiều kinh nghiệm để nhìn nhận vấn đề, đánh giá thí sinh. Còn về nhận định cá nhân, cô xin phép không đưa ra câu trả lời.

Thúy Hằng được khán giả biết đến là một trong những người đẹp tích cực tham gia các cuộc thi nhan sắc để tìm kiếm danh hiệu và khẳng định bản thân. Cô tiết lộ, mọi người vẫn hay gọi cô là "Miss Kiên trì" và cô rất thích danh hiệu này vì mọi người đã công nhận sự cố gắng và nỗ lực của cô.

Thúy Hằng khoe vóc dáng trong trang phục bikini.

Top 10 Miss Cosmo cho biết thêm, sau cuộc thi này cô sẽ không không tham gia bất kỳ cuộc thi nhan sắc nào khác. Người đẹp quyết định sẽ Nam tiến để tiếp tục hoạt động nghệ thuật.

Trong cuộc thi, Thúy Hằng được nhiều người chú ý bởi khả năng ca hát nên cô sẽ cân nhắc thêm việc dấn thân vào con đường âm nhạc. Tuy nhiên, người đẹp đến từ Hà Nội khẳng định sẽ dành thời gian để tập luyện, chuẩn bị đầy đủ mới bắt đầu con đường này.

Năm 2019, Thúy Hằng đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Nhờ sở hữu ngoại hình ấn tượng, sự thông minh, sắc sảo, cô đã xuất sắc lọt vào Top 15. Sau cuộc thi, Thúy Hằng đã bén duyên với nghề người mẫu. Cô đã được xuất hiện trong nhiều show diễn thời trang của nhiều nhà thiết kế có tên tuổi của Việt Nam.