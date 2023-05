Thí sinh Hà Nội bị mắc Covid-19 sẽ tham gia thi tốt nghiệp THPT, thi vào lớp 10 như nào?

Ngày 8/5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT Thành phố năm 2023 và Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh Thành phố năm học 2023 - 2024, đã chủ trì cuộc họp lần thứ nhất về công tác chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023; thi tuyển sinh vào lớp 10; và tuyển sinh các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024 trên địa bàn Hà Nội.

Tại cuộc họp, đại diện các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã đã trao đổi một số thông tin liên quan đến công tác chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng sắp tới. Trong đó, có một điểm đáng chú ý là theo ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, mặc dù đại dịch COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu nhưng các đơn vị không được chủ quan, lơ là. Đặc biệt, các đơn vị cần tiếp tục duy trì các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và dịch sốt xuất huyết. Nếu là F0 thì các điểm thi cần chuẩn bị phòng thi riêng cho thí sinh ngồi dự thi.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà cũng đề nghị các Sở, ngành, địa phương chủ động triển khai nhiệm vụ nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh; an toàn vệ sinh thực phẩm; an ninh trật tự… để các kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy định.



Thời gian vừa qua, liên tục ghi nhận số ca mặc Covid-19 trong trường học. Điều đó khiến nhiều người không khỏi lo lắng, đặc biệt là các sĩ tử đang chuẩn bị bước vào các kỳ thi đang đến rất gần. Trước tình hình này, hầu hết các cơ sở giáo dục trên địa bàn đều có những biện pháp hữu hiệu để hạn chế tình trạng bùng phát dịch bệnh Covid-19, cũng như là trấn an tinh thần của phụ huynh, học sinh.

Năm học 2023-2024, Hà Nội dự kiến số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT là 102.000 thí sinh, tăng 4.000 so với năm 2022. Để chuẩn bị cho kỳ thi, Sở GD&ĐT Hà Nội đã bố trí 188 điểm thi với 4.100 phòng thi diễn ra trong 2 ngày 28-29/6/2023, lịch dự phòng ngày 30/6/2023. Đối với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, dự kiến số học sinh rơi vào khoảng trên 129.000 học sinh; gần 110.000 thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 công lập. Sở GD&ĐT đã bố trí khoảng 210 điểm thi với trên 4.300 phòng thi. Đối với công tác thi tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024, dự kiến, số lượng tuyển sinh khoảng 157.000 trẻ mẫu giáo 5 tuổi; 156.200 học sinh vào lớp 1; 188.450 học sinh vào lớp 6.

