Thí sinh đặc biệt nhập học Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Hôm nay, 24/8, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức nhập học trực tiếp cho tân sinh viên K70 vừa trúng tuyển vào trường.

Tân sinh viên Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội làm thủ tục nhập học

Tính đến cuối giờ chiều nay, có hơn 4.200 thí sinh đã làm thủ tục nhập học, trở thành tân sinh viên Trường Đại học Công nghệ Hà Nội.

Năm nay, nhà trường xét tuyển theo 3 phương thức: điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội, điểm thi tốt nghiệp THPT và xét chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế SAT. Nhà trường có quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ để xét tuyển, đồng thời cộng tối đa 3 điểm đối với thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp Đại học Quốc gia Hà Nội...

Thống kê cho thấy, trong số hơn 4.200 thí sinh nhập học, có 192 thí sinh đạt điểm xét tuyển tuyệt đối 30/30 điểm vào trường. Lưu ý, điểm xét tuyển khác với điểm thi tốt nghiệp THPT của thí sinh vì bao gồm điểm cộng, điểm ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực theo quy định của trường và Bộ GD&ĐT. Nếu không có điểm thưởng và điểm ưu tiên, nhóm này đạt từ 27 điểm tổ hợp 3 môn thi tốt nghiệp trở lên, từ 98/150 điểm thi đánh giá năng lực, hoặc SAT từ 1440/1600 trở lên.

Trong số 192 thí sinh có điểm xét tuyển đạt tuyệt đối 30/30, ngành công nghệ thông tin giữ vị trí quán quân với 79 thí sinh, ngành khoa học máy tính 50 thí sinh, ngành trí tuệ nhân tạo 33 thí sinh.

Có 2.625 thí sinh xác nhận nhập học với điểm xét tuyển từ 27/30 điểm trở lên (chiếm 62%). Điểm chuẩn vào trường từ 22,14 - 28,19/30 điểm, ngành công nghệ thông tin cao nhất.

Trần Nguyễn Hiển Minh là một trong số những thí sinh có điểm xét tuyển 30/30 đến làm thủ tục nhập học chiều nay tại Trường Đại học Công nghệ. Hiển Minh là cựu học sinh lớp chuyên Vật lí, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trần Nguyễn Hiển Minh (đứng giữa) cùng người thân trong buổi nhập học tại Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ảnh: Nghiêm Huê

"Gia tài" của Hiển Minh khi tham gia xét tuyển vào trường khá đồ sộ với điểm SAT 1.550 (top 1% thế giới); IELTS 8.0, giải Nhì môn Vật lí kì thi học sinh giỏi cấp Đại học Quốc gia Hà Nội; Huy chương Bạc Olympic chuyên Khoa học Tự nhiên môn Vật lí; điểm thi tốt nghiệp THPT: Toán 9,5 điểm, Vật lí 9,5 điểm và tiếng Anh 8,5. Trong đó, chứng chỉ IELTS 8.0 được quy đổi thành 10 điểm nên điểm tổ hợp A01 (Toán, Lí, Anh) của Minh là 28/30 điểm. Ngoài ra Minh còn được cộng điểm từ các giải học sinh giỏi nên điểm xét tuyển của em tuyệt đối 30/30 điểm.

Hiển Minh chia sẻ, việc lựa chọn ngành trí tuệ nhân tạo của Trường Đại học Công nghệ vì thấy tiềm năng rất lớn trong tương lai. Học chuyên Vật lí, đam mê Toán và lập trình nên Minh tự tin khẳng định năng lực phù hợp với ngành đã chọn.

Minh cho biết, chọn ngành trí tuệ nhân tạo một phần vì thích, một phần vì giải Nobel Vật lí năm 2024 được trao cho công trình nền tảng cho phép máy học với mạng nơ ron nhân tạo của 2 nhà Vật lí John J. Hopfield và Geoffrey E. Hinton. "Tại sao vấn đề này không phải trong Toán học hay Tin học mà lại là trong Vật lí? Nó khiến em càng tò mò, phấn khích hơn vì đúng môn chuyên và đúng lĩnh vực yêu thích", Minh nói.

Minh đặt mục tiêu phấn đấu học tập thật tốt trong thời gian học đại học để ra trường có thể làm việc tại các công ty FDI hoặc làm nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo.