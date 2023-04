Thì ra thánh soi đã khui cặp đôi Lim Ji Yeon - Lee Do Hyun hẹn hò trước cả ''hung thần'' Dispatch mà không ai tin?

Vào hôm 1/4, Dispatch đã tung ra loạt ảnh hẹn hò của Lim Ji Yeon và bạn trai kém 5 tuổi Lee Do Hyun. Trước những bằng chứng vô cùng thuyết phục của "hung thần", 2 ngôi sao đã lên tiếng thừa nhận chuyện tình cảm. Trong mắt công chúng, Dispatch là đơn vị đầu tiên khui được cặp sao The Glory. Thế nhưng, từng có khán giả đưa lên mạng xã hội thông tin Lim Ji Yeon - Lee Do Hyun hẹn hò trước cả trang tin đình đám.

Hồi tháng 3 năm nay, trên mạng xã hội xứ kim chi đã xuất hiện 1 bài đăng có tiêu đề "Ai là bạn gái của Lee Do Hyun? Nghe nói là LJY đó". Ở dưới phần bình luận, có cư dân mạng còn đề cập tới "ác nữ The Glory": "Anh ấy đang hẹn hò Lim Ji Yeon ư?". Bài viết dần chìm vào quên lãng, do công chúng lúc đó đều tưởng rằng đây là tin đồn nhảm do cư dân mạng đăng lên nhằm gây sự chú ý, câu tương tác. Và phải tới thời điểm hiện tại, bài đăng nói trên mới hot trở lại sau khi Lee Do Hyun - Lim Ji Yeon công khai hẹn hò.

Cư dân mạng khui tin hẹn hò của cặp đôi 9X trước cả Dispatch

1 cư dân mạng đăng lên bài viết có tiêu đề đáng chú ý "Ai là bạn gái của Lee Do Hyun? Nghe nói là LJY đó"

Ở dưới phần bình luận, có khán giả nhắc tới Lim Ji Yeon

Trên thực tế, cặp đôi 9X đã lộ "hint" hẹn hò ngay từ tháng 12 năm ngoái. Và đây có thể là lý do khiến họ lọt vào tầm ngắm của cư dân mạng.

Cụ thể, hồi cuối năm 2022, Lee Do Hyun đăng lên Instagram cá nhân hình ảnh hậu trường của The Glory. Đáng chú ý, màu sơn móng tay của nhân vật bí ẩn trong hình do Lee Do Hyun đăng lên giống hệt với Lim Ji Yeon. Từ đây, netizen tin rằng "nữ hoàng cảnh nóng" chính là người đang cầm chiếc quạt mini giúp làm mát cho nam thần sinh năm 1995.

Lim Ji Yeon được cho là xuất hiện trong hình ảnh do Lee Do Hyun đăng lên trang cá nhân hồi tháng 12/2022

Nguồn: Koreaboo