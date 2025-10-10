Thi hành Lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Hồng Bảy

Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng ngày 9/10 cho biết Công an xã Thăng An đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hồng Bảy (24 tuổi, trú xã Thăng An, Đà Nẵng) vào ngày 7/10/2025. Bảy bị điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 13/7/2025, do mâu thuẫn cá nhân giữa bạn mình và anh T.T.S. (28 tuổi, trú xã Thăng An), Bảy tìm đến quán nhậu N.L. tại thôn Bình Tịnh để “nói chuyện”. Tại đây, hai bên xảy ra xô xát, cự cãi, dẫn đến việc anh S. bị thương nặng và phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Công an đọc Lệnh bắt bị can đối với Nguyễn Văn Hồng Bảy - Ảnh: CA Đà Nẵng

Sau khi gây án, Bảy đã bỏ lại hung khí rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Ông P.P.N. (chủ quán) đã kịp thời thu giữ hai con dao đối tượng sử dụng và giao nộp cho cơ quan công an.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

Hiện, công an đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định pháp luật.