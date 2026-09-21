Thi hành lệnh bắt tạm giam Facebooker Nguyễn Thị Châu SN 1968

Công an TP Cần Thơ khởi tố, bắt bị can là chủ tài khoản Facebook “Nguyễn Thị Châu” để tạm giam.

Ngày 18/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Châu (sinh năm 1968, thường trú phường Thới An Đông, thành phố Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiếp nhận kiến nghị khởi tố của Tòa án nhân dân khu vực 2 liên quan đến hoạt động của tài khoản Facebook “Nguyễn Thị Châu”. Theo nội dung kiến nghị, tài khoản này có đăng tải một số bài viết chứa thông tin được cho là không đúng sự thật, có nội dung ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Bài viết được Nguyễn Thị Châu sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Thị Châu” đăng tải trên không gian mạng”. Ảnh: CA Cần Thơ

Sau khi tiếp nhận kiến nghị, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và các thông tin có liên quan để làm rõ nội dung, nguồn đăng tải và hoạt động của tài khoản Facebook “Nguyễn Thị Châu”.

Kết quả xác minh bước đầu xác định, Nguyễn Thị Châu là bị đơn trong 02 vụ án dân sự về tranh chấp hợp đồng tín dụng do Tòa án nhân dân khu vực 2 giải quyết theo thẩm quyền. Trong quá trình xét xử, bà Châu có hành vi gây mất an ninh, trật tự tại phiên tòa và được Công an phường Bình Thủy mời về trụ sở làm việc. Sau khi không đồng ý với kết quả giải quyết vụ án, bà Châu không thực hiện thủ tục kháng cáo theo quy định của pháp luật mà sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Thị Châu” đăng tải công khai một số bài viết liên quan đến vụ việc và những người có liên quan.

Điều tra viên thi hành Lệnh khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Châu. Ảnh: CA Cần Thơ

Quá trình làm việc với Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Châu thừa nhận đã sử dụng tài khoản Facebook nêu trên để đăng tải các nội dung liên quan. Cơ quan điều tra đã trưng cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ giám định nội dung các bài viết.

Kết luận giám định xác định một số nội dung trong các bài viết có dấu hiệu xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Lực lượng chức năng kiểm tra các tài liệu có liên quan. Ảnh: CA Cần Thơ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Châu, thu giữ một số tài liệu, đồ vật và dữ liệu điện tử có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.